(2) 어이가 없네

사라: 어머 벌써 시간이 이렇게 됐네.

لقد تأخر الوقت.

세종이 금방 데리고 올테니까 제가 아까 만들어놓은 세종이 간식 준비해 놓으세요.

سأذهب لاصطحاب سيجونغ، لذا من فضلك قومي بتجهيز المأكولات الخفيفة التي حضرتها لها قبل قليل.

여주댁: 세종이 떡볶이 먹고 싶다고 했는데. 저기 어묵이랑 라면 사리 넣어서..

لقد قال سيجونغ إنه يريد تناول الطوكبوكي. سأضع بعض كعك الأرز والراميون..

사라: 아줌마 애들 그렇게 자극적인 거 먹고 그럼 안 돼요!

لا ينبغي أن يتناول الأطفال مثل هذا الطعام الحار!

아줌마 혹시 나 모르게 세종이 그런 거 먹이는 거 아니죠?

أنت لا تعطين هذا الطعام لسيجونغ دون إخباري أليس كذلك؟

여주댁: 아...아냐!

اه...لا!

사라: 다녀올게요.

سأتحرك.

여주댁: 어이가 없네. 아무리 돌아가신 사모님 후배라고 지금 어디서

غير معقول. مهما كانت صديقة مقربة من زوجته الراحلة

안주인 행세야?

لماذا تتصرف وكأنها صاحبة البيت؟

지나 나나 똑같이 월급 받는 주제구만.

نحن الاثنتان نتلقى راتبا نظير العمل.





شرح التعبير

어이 : اسم يشير لفعل غير متوقَع وغير منطقي.

يستخدم التعبير 어이가 없네 عندما يكون كلام أو تصرفات الطرف الآخر غير منطقية لدرجة غير مفهومة وغير مناسبة للمنطق والعقل. مثلا إذا كذب الطرفُ الآخر كذبة غير منطقية بالمرة يقول المتحدث إن هذا غير ملائم للمنطق وغير عقلاني ولا يمكن تصديقه: 어이가 없네

عادة ما يأتي 없다 بعد 어이 لُيصبح التعبير 어이가 없다، أو يُحول إلى فعل وصفي وهو 어이없다 ويمكن استخدام 어처구니 بدلا من 어이 ليكون التعبير 어처구니가 없다 أو 어처구니없다 بنفس المعنى.





شرح الأمثلة





1.

가: 이거 네가 마저 끝내.

أ.انت قم بهذا أيضا.

나: 뭐라고? 네가 하자고 한 일이잖아. 참 어이가 없네.

ب.ماذا؟ انت من اقترحت هذا العمل. لا يمكنني التصديق.

2.

가: 이게 왜 이렇게 됐어요?

كيف حدث هذا؟

나: 어이가 없네. 잘못한 사람이 누군데 남한테 화를 내요?

غير منطقي بالمرة. من السبب في هذا الوضع لكي تأتي للشجار معي؟



