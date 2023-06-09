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إن سي تي دريم تصدر ألبوما جديدا في يوليو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-09

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تصدر فرقة "إن سي تي دريم" ألبومها الجديد في شهر يوليو بعد 7 أشهر من إصدار ألبومها السابق بعنوان "كاندي" في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وسوف تكشف الفرقة عن أغنية جديدة بعنوان "بروكن ميلودي" في يونيو قبل إصدار ألبومها الجديد.

وقد أقامت الفرقة حفلا غنائيا خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من يونيو في "كوتشوك سكاي دوم" في سيول، معلنة بذلك عن انطلاق حفلاتها الغنائية الجديدة بعنوان "ذا دريم شو 2: في حلمك".

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