الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

ألبوم جيهوب الخامس أكثر ألبومات المطربين الفرديين الكورين استماعا في سبوتيفاي

#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-09

من أغانى القمة

ⓒ  BIG HIT MUSIC

احتل ألبوم المطرب "جيهوب" عضو فرقة "بي تي إس" بعنوان "جاك إن ذا بوكس" المركز الخامس من بين ألبومات المطربين الفرديين الكوريين من حيث عدد مرات الاستماع في منصة "سبوتيفاي".

وبلغ إجمالي عدد مرات الاستماع إلى ألبوم المطرب "جيهوب" 495.5 مليون مرة، فيما بلغ إجمالي عدد مرات الاستماع إلى ألبوم المطرب "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس" 750 مليون مرة.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;