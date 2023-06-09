ألبوم جيهوب الخامس أكثر ألبومات المطربين الفرديين الكورين استماعا في سبوتيفاي

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احتل ألبوم المطرب "جيهوب" عضو فرقة "بي تي إس" بعنوان "جاك إن ذا بوكس" المركز الخامس من بين ألبومات المطربين الفرديين الكوريين من حيث عدد مرات الاستماع في منصة "سبوتيفاي".

وبلغ إجمالي عدد مرات الاستماع إلى ألبوم المطرب "جيهوب" 495.5 مليون مرة، فيما بلغ إجمالي عدد مرات الاستماع إلى ألبوم المطرب "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس" 750 مليون مرة.