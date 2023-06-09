الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

إكسديناري هيروز تجري أول لقاء مع معجبيها في يوليو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-09

من أغانى القمة


ستجري فرقة "إكديناري هيروز" الشبابية لقاء مع معجبيها يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر يوليو في سيول. وسوف يكون هذا اللقاء الأول من نوعه الذي تقوم به الفرقة مع معجبيها منذ أن تم ترسيمها يوم السادس من شهر ديسمبر من عام 2021.

كما يأتي إجراء هذا اللقاء احتفاء بتشكيل دفعة أولى من نادي معجبي الفرقة "فيلانس" في شهر مارس الماضي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;