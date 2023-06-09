إكسديناري هيروز تجري أول لقاء مع معجبيها في يوليو





ستجري فرقة "إكديناري هيروز" الشبابية لقاء مع معجبيها يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر يوليو في سيول. وسوف يكون هذا اللقاء الأول من نوعه الذي تقوم به الفرقة مع معجبيها منذ أن تم ترسيمها يوم السادس من شهر ديسمبر من عام 2021.

كما يأتي إجراء هذا اللقاء احتفاء بتشكيل دفعة أولى من نادي معجبي الفرقة "فيلانس" في شهر مارس الماضي.