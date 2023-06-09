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جيهيو من توايس تبدأ نشاطها كمطربة منفردة في أغسطس

#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-12

من أغانى القمة


قالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إن "جيهيو" عضوة فرقة "توايس" ستمارس نشاطها كمطربة منفردة بدءا من شهر أغسطس القادم. وسوف تكون "جيهيو" ثاني عضوة من فرقة "توايس" تمارس نشاطا كمطربة منفردة بعد "نايون".

وسوف تقيم فرقة "توايس" حفلين في كل من لوس إنجلس في يونيو الجاري، وفي نيويورك الشهر القادم.

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