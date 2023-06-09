أغنية كيوبيد لفرقة فيفتي فيفتي تبقى في قائمة بريطانية لأفضل 100 أغنية لـ11 أسبوعا متتالية

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استطاعت فرقة "فيفتي فيفتي" النسائية البقاء في قائمة "أفضل 100 أغنية" البريطانية لـ11 أسبوعا متتالية بأغنيتها "كيوبيد".

وطبقا للقائمة الأخيرة الصادرة يوم التاسع من يونيو، احتلت أغنية الفرقة المرتبة الحادية عشرة، أي أقل بمرتبتين مقارنة بالأسبوع الأسبق.

وعلى صعيد آخر، تمكن ألبوم فرقة "فيفتي فيفتي" من البقاء في قائمة "بيلبورد هوت 100" للألبومات لـ11 أسبوعا متتالية.