انطلاق مهرجان الذكرى العاشرة لفرقة بي تي إس

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ستبدأ مجموعة من الأحداث التي تحتفل بمرور عشر سنوات على ظهور فرقة "بي تي إس" لأول مرة في سيول، اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة "بيغ هيت ميوزيك" الراعية لفرقة "بي تي إس"، سيبدأ مهرجان الذكرى العاشرة لفرقة "بي تي إس" اليوم ويستمر حتى يوم 25 يونيو الجاري.

وسوف تزين واجهاتُ الوسائط وأعمالُ الإضاءة ذات اللون الأرجواني المعالمَ الرئيسية في العاصمة خلال هذه الفترة، بما في ذلك برج "إن سول"، ومركز "سيجونغ" للفنون المسرحية، وتونغ ديه مون ديزاين بلازا"، وجسور نهر الهان.

وسوف تتوج الأحداث بعرض يُقام في حديقة "يوئيدو هان كانغ" يوم السبت، حيث يستضيف قائد الفرقة "آر إم" برنامجا حواريا خاصا في الساعة الخامسة مساء، كما سيتم أيضا ترتيب العديد من المعارض والإعلانات في جميع أنحاء سيول، بالإضافة إلى أحداث للتسوق لبيع منتجات وسلع ذات علاقة بفرقة "بي تي إس".