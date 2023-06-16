(3) 나도 양심이 있지

연실: 대범이 너 지금 무슨 소리 하는 거야?

ماذا تقول؟

너도 집 나가겠단 거야?

أنت أيضا ستغادر البيت؟

대범아 정말로 나가려고? 너까지 이러면 어떡해?

هل ستغادر فعلا؟ لا يمكنك أنت أيضا فعل هذا؟

대범: 엄마 나도 양심이 있지. 단단이가 나갔는데 내가 무슨 양심으로 집에 있어.

أمي أنا أيضا لدي ضمير، إحساسي بالذنب لن يسمح لي بالبقاء بعد مغادرة دان دان

엄마 나 꼭 성공해서 돌아올테니까. 아프지말고.

أعدك أنني سأعود بعدما أنجح في حياتي.

연실: 대범아. 대범아 안 돼 니가 갈 데가 어디 있다고!

ديه بوم، لا يمكن. ليس لديك مكان لتذهب إليه.





شرح التعبير

- كلمة 양심 : ضمير، الوعي الإخلاقي الذي يجعل الإنسان يميز ما بين الصواب والخطأ والخير والشر.

يستخدم التعبير 나도 양심이 있지 بمعنى "أنا أيضا لدي ضمير"، عندما يقول شخصُ ما إن التصرف بشكل معين سيجلعه يشعر بالخجل أو بالذنب، لذا لا يمكن فعل هذا.

أو أنا أيضا لدي ضمير فكيف يمكنك أن تنتظر مني أن أتصرف على هذا النحو.

وإذا كانت تصرفات شخصِ ما أنانية يمكن استخدام تعبير "너는 양심도 없니? " يعني "أليس لديك ضمير؟"





شرح الأمثلة

1

가: 너 바쁘면 먼저 가. 우리가 남아서 끝내 놓고 갈게.

أ.إذا كنت مشغولا يمكنك الذهاب أولا، نحن سنظل وننهي العمل.

나: 어떻게 그러니? 나도 양심이 있지. 조금 더 하다가 갈게.

ب. كيف يمكنني فعل هذا. أنا أيضا لدي ضمير... سأساعدكم قليلا ثم سأذهب

2

가: 내가 식삿값 미리 계산했다.

أ.لقد دفعت حساب المطعم.

나: 왜? 오늘은 내가 하려고 했는데. 나도 양심이 있지. 어떻게 맨날 얻어먹기만 하니?

ب. لماذا؟ كنت سأدفع أنا اليوم. أنا أيضا لدي ضمير. كيف يمكن أن تدفع أنت لي كل مرة؟



