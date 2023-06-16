تنظيم قافلة الصداقة الكورية العربية في سلطنة عمان والكويت





نظمت الجمعية الكورية العربية حفلات لأغاني الكيبوب برعاية من وزارة الخارجية الكورية ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لقافلة الصداقة بين كوريا والدول العربية في كل من سلطنة عمان والكويت.

وأقيم حفل للكيبوب في مركز عمان للمؤتمرات بمسقط يوم التاسع من يونيو، وحفل آخر في مسرح دار الأوبرا بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية يوم الثاني عشر من يونيو.

وقدمت فرقة "بي آي جي" الشبابية الكورية عرضا في هذه الحفلات، بحضور عدد كبير من محبي الثقافة الكورية وأغاني الكيبوب.

وشارك في الحفلات الفائزون العرب بمسابقة الكيبوب التي نظمها القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو في العام الماضي بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية، حيث قاموا بأداء أغنيات كورية، فيما قدمت الفرقة الكورية أغنيات عربية.

وكان هذا الحدث بالفعل فرصة لتعزيز قاعدة لموجة الثقافة الكورية "هالليو" في الدول العربية، وزيادة التفاهم المتبادل وأواصر الصداقة بين الشعبين الكوري والعربي.