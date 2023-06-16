الشارقة تنظم فعاليات ثقافية وأدبية في معرض سيول الدولي للكتاب بصفتها ضيف الشرف

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افتتح معرض سيول الدولي يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، وسوف يستمر حتى يوم الثامن عشر، في مركز كوإكس للمعارض في سيول.

وتشارك في معرض هذا العام 530 شركة نشر، منها 360 شركة كورية، و170 شركة من 35 دولة حول العالم.

كما تشارك فيه مجموعة من الأدباء والكتاب ومسؤولي شركات النشر من كوريا ومختلف دول العالم، بمن فيهم مسؤولون من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وبصفتها ضيف شرف في معرض سيول الدولي للكتاب، تقدم الشارقة برامج ثقافية وفنية متنوعة وغنية في المعرض، تسلط الضوء على المشتركات الثقافية بين الثقافتين العربية والكورية، وتجسد تاريخ الإمارة وهويتها وإنجازاتها في مجالات نشر الكتاب ودعم الصناعات الإبداعية، وتبرز ريادة الثقافة الإماراتية في إثراء تجارب المبدعين والمثقفين في الوطن العربي والتعريف بإنتاجهم.

وينظم جناح إمارة الشارقة في المعرض سلسلة جلسات حوارية ونقاشات أدبية، إلى جانب مجموعة ورش عمل وفعاليات مشتركة تضم نخبة من مبدعي الإمارات وكوريا، حيث يتناولون السمات الحضارية والثقافية التي تلتقي فيها مختلف الفنون الإبداعية، ويتبادلون الخبرات والآليات التي تسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز التواصل بين الثقافتين عبر مشروعات ثقافية تحدث نقلات نوعية في مجال الصناعات الإبداعية.

ومن بين الفعاليات التي تنظمها إمارة الشارقة في المعرض، أمسية شعرية تجمع بين الشعراء من كوريا والإمارات، وجلسات حول دور المرأة في صناعة النشر، ونقاط التشابه والفرق بين ثقافتي الصالونات الكورية والإماراتية.

كما تضم الفعاليات جلسة لتبادل الخبرات في ترجمة الأعمال الأدبية الكورية إلى اللغة العربية، والعربية إلى الكورية، وجلسة حول وجهتي نظر البلدين تجاه أدب الأطفال، وجلسة أخرى حول الأدب النسوي الإمارتي في العصر الحديث.

وتضم الفعاليات أيضا ورشة عمل لتجربة فن الخط العربي، وعرضا موسيقيا تقدمه الفرقة التابعة لمعهد الشارقة للتراث، إلى جانب جلسة حول الفنون الرقمية في البلدين.

وأعربت الشيخة "بدور القاسمي"، مؤسِسة ورئيسة مجموعة "كلمات" للنشر، عن أملها في أن تكون مشاركة الشارقة في معرض سيول الدولي للكتاب كضيف شرف فرصة لزيادة التبادل المعرفي والأدبي والفني بين إمارة الشارقة وكوريا الجنوبية من خلال تشجيع الترجمة المتبادلة للأعمال الأدبية الكورية والعربية.

وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الكتب في تشكيل العلاقات بين المدن والبلدان، مشيرة إلى أن الحضارة نمت وتقدمت من خلال قوة الكتب التي تجاوزت حواجز اللغة والجغرافيا لفتح بوابات للتنوع حول العالم.