انعقاد المؤتمر العلمي الدولي للدراسات الإسلامية في كوريا

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نظمت الجمعية الكورية للدراسات الإسلامية وقسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية المؤتمر العلمي الدولي للدراسات الإسلامية لعام 2023 يوم العاشر من يونيو في قاعة المؤتمر الدولي بجامعة هانكوك برعاية شركة "العربية للجميع".

وألقى رئيس الجمعية الكورية للدراسات الإسلامية الدكتور "كيم دونغ هوان" كلمة افتتاحية، كما رحبت زميلتي الدكتورة "نبيلة يون أون كيونغ" رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بجميع المشاركين.

وقد ألقى كل من نائب رئيس جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية الدكتور "جانغ تيه يوب" والملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى سيول الدكتور "عبد العزيز الدايل"، ورئيس مجلس إدارة شركة العربية للجميع الدكتور "محمد عبد الرحمن آل الشيخ" كلمات تهنئة.

وقد أقيم المؤتمر على ثلاث جلسات: الأولى حول الإسلام من وجهات نظر وتفسيرات جديدة، والثانية حول السياسة والاقتصاد من وجهات نظر إسلامية، والثالثة والأخيرة حول الثقافة الإسلامية بتفسيرات جديدة.

وسلطت مناقشات الجلسة الأولى الضوء على موضوعات مختلفة، منها حقوق الإنسان في الإسلام والتفكير من منظور إسلامي، ونظرة الإسلام إلى الأسرة، والاقتصاد الإسلامي، إلى جانب العلاقات الدولية في الإسلام.

وفي الجلسة الثانية، تمت مناقشة موضوعات متعلقة بقراءة في كتاب "المسلم في عالم الاقتصاد" للمفكر الجزائري "مالك بن نبي"، والزكاة كأداة للسياسة الخارجية، وكيف تقدم دول الخليج العربية المساعدات الخارجية، وصناعة التمويل الإسلامي المعاصرة، وتحليل نقدي من منظور الاقتصاد المؤسسي الجديد، والاقتصاد الأخلاقي الإسلامي.

أما في الجلسة الثالثة فقد ناقش المشاركون كيف يجب أن نعلم الرياضيات المتعلقة بالإسلام والشرق الأوسط، وتقديم الصفة الإسلامية من خلال عناصر زخرفية للمساجد في كوريا، ونهج المملكة العربية السعودية تجاه الإسلام وسياسة التراث الثقافي.

وشارك في مناقشات الجلسات الثلاث عدد من العلماء والخبراء والأساتذة من الجامعات والمؤسسات ذات الصلة، منها جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، والجمعية السعودية للترجمة، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وجامعة شيان الصينية للدراسات الدولية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الجزائر 1، وجامعة دان كوك الكورية، وجامعة ميونغ جي الكورية، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، وجامعة إين ها الكورية، وجامعة "صو كانغ" الكورية، وجامعة سيول الوطنية.