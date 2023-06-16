انعقاد أول حوار استراتيجي خاص بين كوريا والإمارات في سيول

ⓒ YONHAP News

ترأس "بارك جين" وزير الخارجية الكوري وسمو الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية الإماراتي أعمال الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين وزارتي الخارجية في البلدين الذي عقد في سيول يوم الثلاثاء الماضي.

ويعد هذا الحوار أحد نتائج الزيارة التي قام بها الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لكوريا الجنوبية في عام 2019.

وضمن تلك الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص الكوري الإماراتي بين وزارتي خارجية البلدين، ولكن تم تأجيل موعد انعقاد الحوار الاستراتيجي بسبب جائحة كورونا.

وفي الحوار الاستراتيجي الأول في سيول، بحث الجانبان الكوري والإماراتي علاقات الصداقة والمشاركة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وفرص تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية، إلى جانب الطاقة والمناخ والبحث العلمي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.

وأعرب وزير الخارجية الكوري "بارك" عن أمله في أن يخدم الحوار الاستراتيجي كقناة للتواصل تدعم تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن يوفر فرصة لتنفيذ ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" للإمارات العربية المتحدة في شهر يناير الماضي.

ومن جانبه، أكد الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان" أن الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات عميقة ومتجذرة ومشاركة استثنائية تنموية أثمرت العديد من الإنجازات النوعية للبلدين.

وأعرب عن أمله في أن يشكل الحوار الاستراتيجي منصة لتعميق التعاون الاستراتيجي والمشاركة بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والأغذية وغيرها من المجالات المختلفة.

وعلى هامش حضوره الحوار الاستراتيجي، قام وزير الخارجية الإماراتي بزيارة للرئيس الكوري "يون صوك يول" يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال اللقاء، نقل تحيات الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس الإمارات، وتمنياته لحكومة كوريا وشعبها، بالازدهار والرخاء.

وردا على ذلك، حمّل الرئيس "يون" تحياته إلى الشيخ "محمد بن زايد"، وتمنياته للإمارات وشعبها بدوام الرفعة والتقدم.

وبحث الجانبان سبل تطوير المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين سيول وأبو ظبي في شتى المجالات، بما يدعم جهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.