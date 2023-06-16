الكويت تعرب عن حرصها على تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي مع كوريا

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قال السفير الكويتي لدى سيول "ذياب الرشيدي" إن الكويت حريصة على تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي مع كوريا الجنوبية، وزيادة التبادل بين الشباب والطلاب والباحثين في البلدين.

جاء ذلك في أثناء زيارته لرئيس جامعة كوريا الدكتور "كيم دونغ هوان" يوم الخميس الماضي لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين كوريا والكويت، حيث أعرب السفير "الرشيدي" عن أمله في أن يتم تدشين برامج للتعاون الأكاديمي بين جامعة كوريا الكورية والمؤسسات الأكاديمية العلمية الكويتية في أسرع وقت.

وقال رئيس جامعة كوريا "كيم" إن جامعة كوريا تسعى لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع الكويت بشكل خاص، ودول الخليج العربية بشكل عام، مشيرا إلى تدشين جامعة كوريا لمركز الدراسات الإسلامية وشؤون الشرق الأوسط.

وبدوره، أشاد السفير "الرشيدي" بالدور المهم الذي تلعبه جامعة كوريا لزيادة الاهتمام الأكاديمي في كوريا بدراسة الثقافة العربية والإسلامية، قائلا إن هذا الدور سيساعد على توفير الكوادر البشرية في المستقبل لدعم العلاقات بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وخلال زيارته للجامعة، ألقى السفير الكويتي محاضرة أمام الطلاب والأساتذة حول تاريخ العلاقات الكورية الكويتية، ورؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وثقافي عالمي.