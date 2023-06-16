كوريا تمول مصر بـ460 مليون دولار لتوريد 40 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

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من المقرر أن تقوم الحكومة الكورية بتمويل مشروع توريد القطارات لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي ستنفذه شركة "هيون ديه روتيم" الكورية.

وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن يوم الثلاثاء الماضي بين وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكترة "رانيا المشاط" والسفير الكوري لدى القاهرة "كيم يونغ هيون" الذي تولى منصبه في أواخر شهر مايو الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم الحكومة الكورية تمويلا تنمويا بقيمة 460 ميون دولار لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وكانت شركة "هيون ديه روتيم" قد وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي صفقة مع هيئة الأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية لتوريد 40 وحدة قطار، أي 320 عربة، للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حتى عام 2028.

وتقضي الصفقة بأن تكون شركة "هيون ديه روتيم" الكورية هي الجهة المسؤولة عن صيانة القطارات لمدة 8 سنوات بعد تسليمها للجانب المصري، وأن تقوم الشركة الكورية ببناء مصنع لتصنيع العربات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لنقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع عربات مترو الأنفاق لمصر.

وخلال حفل التوقيع، أشادت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة "المشاط" بالجهود المبذولة من الجانبين الكوري والمصري لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية ووحدات الجر الكهربائي في مصر، من خلال التعاون المشترك بين شركة "نيرك" الوطنية المصرية وشركة "هيون ديه روتيم" الكورية.

ومن جانبه، قال السفير الكوري "كيم" إن المشروع سيسهم في تعزيز جهود مصر لتطوير وسائل النقل وتوفير وسائل نقل متطورة للمواطنين، مؤكدا على حرص الحكومة الكورية على بذل جهود لتعزيز التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين في مصر.