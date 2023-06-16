ميناء خليفة : أول ميناء شبه آلي في الشرق الأوسط
2023-06-16
#ضيف على الكي بي إس l 2023-06-16
نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع السيد / محمد جمعة الشمسي ، رئيس مجلس إدارة مرافئ أبوظبي ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ بمناسبة افتتاح ميناء خليفة في أبوظبي في 21 ديسمبر 2012.
بدعوة من شركة أبوظبي للموانئ ، قامت رئيسة القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو من سيول بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية مراسم افتتاح ميناء خليفة في أبوظبي ، الذي يعتبر أول ميناء شبه آلي في منطقة الشرق الأوسط ، والذي ساهمت في بنائه شركة هيون ديه الكورية الجنوبية.
وقد تحدث إليها في لقاء خاص ، السيد / محمد جمعة الشمسي ، رئيس مجلس إدارة مرافئ أبوظبي ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ ، حيث قدم شرحا مستفيضا حول قدرات هذا الميناء الضخم ، وتأثيره على خطط التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
2023-06-16
2023-06-16
2023-06-16
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