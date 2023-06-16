مترو تايبيه يستهدف الزوار الكوريين بخدمة إعلان الوصول باللغة الكورية

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وفقا لتقارير إعلامية حديثة، أعلنت شركة "مترو تايبيه" أنها ستضيف اللغة الكورية إلى خدمة إعلان الوصول في 15 محطة مترو أنفاق، بما في ذلك مناطق الجذب السياحي الرئيسية ومحطات النقل الرئيسية التي يزورها السياح الكوريون بشكل متكرر. ولهذا، قبل وصول القطار إلى المحطات، سيتم الإعلان عن وصوله باللغة الكورية من خلال شاشة المعلومات الموجودة أعلى باب القطار والإعلانات داخل القطار. وفي الوقت نفسه، وفقا لإحصاءات مكتب السياحة بوزارة النقل التايوانية، بلغ عدد السائحين الكوريين الذين زاروا تايوان في الفترة من 2018 وحتى شهر مارس الماضي 2.14 مليون، وهو ثاني أكبر عدد بعد 3.42 مليون سائح ياباني. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت مؤسسة مترو تايبيه أنها اختارت 15 محطة مترو أنفاق بالقرب من مناطق الجذب السياحي الأكثر زيارة من قبل السياح الكوريين من خلال الإشارة إلى صور السفر المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث زاد عدد الزوار الكوريين بشكل كبير.