الأوركسترا الوطنية الكورية تستعين بروبوت كقائد لعرض مبتكر

ⓒ National Theater of Korea

أعلنت الأوركسترا الوطنية الكورية في الثامن من الشهر الجاري أنها ستُقدم أول عرض أوركسترا في كوريا مع روبوت كقائد في مسرح "هيه أوه رُم 해오름" في الثلاثين من الشهر الجاري. وكانت هناك عدة محاولات لجعل روبوت يعمل كقائد أوركسترا في جميع أنحاء العالم، ولكن هذه هي المرة الأولى في كوريا. ففي عام 2008، ظهر بالفعل الروبوت " اسيمو Asimo" الذي أنتجته شركة "هوندا" اليابانية، وفي عام 2017، الروبوت التعاوني "يومي Yumi" في سويسرا، وفي عامي 2018 و2020، احتل روبوت الذكاء الاصطناعي الياباني المنصة كقائد للأوركسترا. وبالنسبة لهذا الأداء المخطط له نهاية الشهر الجاري، سيأخذ زمام القيادة الروبوت "إيفر 6"، "Ever 6"، وهو روبوت أندرويد لديه قدرة عاطفية طوّره المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية. ويتميز الروبوت "إيفر 6" بمظهر خارجي يشبه جسم الإنسان وله براءات اختراع في حركات العنق والذراع، ويتحرك بمرونة ودقة. وتكمن قوته في قدرته على أداء حركات مع العديد من التغييرات في السرعة دون صعوبة. وفي أثناء تطوير هذا الروبوت، بذل المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية الكثير من الجهد في إنشاء وظيفة تسمح للروبوت بحساب إيقاع الأغنية التي يقوم بتشغيلها بدقة دون أي خطأ واحد. وفي هذا الأداء، سيقف قائد الأوركسترا "تشيه سو يول 최수열" على المسرح مع الروبوت "إيفر 6". وسوف يعرض كل من إيفر 6 والقائد تشيه مراحل توضح نقاط القوة الخاصة بكل منهما، وأخيرا، يقدمان أداء تعاونيا في نفس الوقت. وفي الوقت نفسه، فإن كلتا الأغنيتين اللتين سيديرهما قائد الأوركسترا تشيه سو يول والروبوت إيفر 6 هما أغنيتان مشرقتان ومبهجتان تذكّران بالخيول التي تجري في سهول منغوليا. ومن المتوقع أن تُقدّم هاتان الأغنيتان تجربة فنية جديدة مع مجموعة مختارة من الأغاني تركّز على خصائص وقوة الروبوتات التي تؤدي بدقة الحركات المتكررة بسرعة عالية. وفيما يتعلق بهذا الأداء، عبّر قائد تشيه عن عزمه قائلا: "إن أكثر المجالات صعوبة بالنسبة للروبوتات هي القدرة على التواصل والتفاعل في الوقت الفعلي مع لاعبي الأوركسترا. ولذلك سأقدّم أداء مختلفا عن أداء الروبوتات بمهارات القيادة والتفسير لقائد بشري".