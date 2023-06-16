شيف كوري يفوز بجائزة جيمس بيرد ويبرز جمال المأكولات الكورية في نيويورك

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قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا إنه تم اختيار طاهٍ كوري كأحد الفائزين هذا العام بجائزة "جيمس بيرد"، والتي تسمى أوسكار صناعة الخدمات الغذائية الأمريكية. ووفقا للتقرير، تم اختيار الشيف "بارك جونغ هيون 박정현" الذي يدير المطعم الكوري الراقي "أتوميكس 아토믹스" في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، كأفضل طاهٍ في فئة منطقة نيويورك في حفل توزيع جوائز "جيمس بيرد". وقد تأسست هذه الجائزة في عام 1990 لتكريم "جيمس بيرد" الطاهي والكاتب الأمريكي حول الطعام. وفي كل عام، من بين أكثر من 20 ألف مطعم وطاهٍ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يتم اختيار الفائزين في فئات مختلفة مثل "أفضل طاهٍ" و"الشيف المتميز" و"أفضل مطعم جديد" و"الخدمة الممتازة". وأعلنت مؤسسة "جيمس بيرد" عن القائمة الكاملة للفائزين، بما في ذلك الشيف بارك، وأقامت حفل توزيع الجوائز في شيكاغو ليلة الخامس من الشهر الجاري. وقد افتتح الشيف بارك، الذي ولد ونشأ في سيول، أول مطعم كوري له في الولايات المتحدة ياسم "أتوبوي 아토보이" في عام 2016 مع زوجته. وبعد ذلك، بفضل نجاح تشغيل مطعم أتوبوي، افتتح المطعم الكوري الأكثر تطورا "أتوميكس" في عام 2018. ويتم تشغيل هذا المطعم بطريقة تُقدّم قائمة من 10 أطباق بسعر 375 دولارا للفرد، وهو مشهور جدا لدرجة أنه مليء بالحجوزات كل شهر على الرغم من السعر المرتفع، حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز. وتُعزى شعبية هذا المطعم إلى حقيقة أنه خلق أجواء كورية من خلال التعاون مع المصممين الكوريين لتصميم صحون تتناسب مع الأطباق المقدمة في المطعم، ومن خلال جعل موظفي المطعم يرتدون زيا موحدا على الطراز الشرقي المصنوع بواسطة مصممين كوريين. بالإضافة إلى ذلك، يُعرف هذا المطعم بمذاق الطعام الفريد، حيث حصل على نجمتين من مؤسسة ميشلان في عام 2020، وحصل العام الماضي على المرتبة الأولى في الولايات المتحدة والمرتبة 33 في تصنيف "أفضل 50 مطعما في العالم". وأيضا احتل مطعمه المرتبة الثانية في قائمة أفضل 100 مطعم في نيويورك من قبل صحيفة نيويورك تايمز في أبريل الماضي. وفي الوقت نفسه، في مقابلة مع مجلة الطبخ "ذا بست شيف The Best Chef" أي أفضل طاهٍ"، قال إنه يحب حقا تحقيق التوازن عند طبخ الطعام بين الأطعمة المخمرة والأطعمة الموسمية والمكونات التي اعتاد على تناولها في أثناء نشأته في كوريا. واكد أن فلسفته في الطهي هي بأن جميع الأطعمة يجب أن تكون متوازنة، مثل المذاق والملمس واللون والجذور الثقافية، لذلك فهي سر نجاحه في جذب الغربيين للطعام الكوري.