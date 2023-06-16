تدشين مسابقة كتابة المقال لتعزيز صورة كوريا على المستوى العالمي





أعلنت أكاديمية الدراسات الكورية مؤخرا أنها ستقيم مسابقة كتابة مقال تحت عنوان "2023 أنا الشخصية الرئيسية في الترويج لكوريا بشكل صحيح" من أجل تحسين صورة كوريا عالميا. وجاء ذلك في إطار مشروع الترويج لكوريا بالطريقة الصحيحة" الذي أجرته أكاديمية الدراسات الكورية لتحسين وتعزيز المحتويات المرتبطة بكوريا والتي تظهر في الكتب المدرسية ومواقع الإنترنت الأجنبية. ووفقا لمسؤول في المعهد، مع تدفق المعلومات حول كوريا في الخارج بسبب تأثير الموجة الكورية، تتزايد الأخطاء أيضا بسرعة. ولذلك تم إعداد هذا الحدث لتحسين صورة كوريا عالميا، وزيادة الاهتمام بالمواد اللازمة لفهم كوريا. وسوف تُقام هذه المسابقة تحت موضوعين، هما: "صورة كوريا كما تُشاهَد في الخارج"، و"مراجعات واقتراحات لاستخدام المعلومات المتعلقة بكوريا". وهذا الحدث مخصص للكوريين المقيمين في الخارج أو الأجانب، حيث يمكنهم كتابة وتقديم مقال باللغة الكورية أو الإنجليزية، ويبلغ حجم المقال حوالي 3 صفحات قياس A4، ومن الممكن تقديم إدخالات مكررة في موضوعين. ولمن لديهم الرغبة في المشاركة يمكنهم تنزيل نموذج طلب المسابقة من موقع أكاديمية الدراسات الكورية، وهو: www.aks.ac.kr، ثم ملؤه باللغة الكورية أو الإنجليزية، ثم النقر على زر التقديم في أسفل يمين المنشور على الصفحة الرئيسية للمعهد. وسوف يتم اختيار اثني عشر فائزا بعد المراجعة، وسيحصل الفائزون على شهادة باسم وزير الخارجية أو التعليم وجوائز تصل إلى 600 ألف وون كوري، أي حوالي 500 دولار. والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم 31 يوليو، وسوف يتم إخطار الفائزين بشكل فردي يوم 25 سبتمبر. وللمزيد من المعلومات حول المسابقة، يرجى الرجوع إلى موقع أكاديمية الدراسات الكورية: www.aks.ac.kr ومن المتوقع أن يتم استخدام أفضل الاقتراحات لتحسين صورة كوريا كمواد ترويجية عن كوريا.