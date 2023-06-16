توسيع حملة يوم الكوب للحد من الأكواب البلاستيكية

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بالتوازي مع شهر يونيو الذي يعد شهر البيئة في كوريا، صرحت بلدية سيول أمس بأنها ستقوم بتوسيع وإدارة حملة ما يسمى بـ"تمبلر داي Tumbler Day" أي "يوم الكوب" الذي ظلت تنفذه منذ شهر مايو الماضي من أجل تقليل عدد الأكواب المستخدمة لمرة واحدة. وقد تلقت البلدية طلبات للمشاركة في الحملة من طرف الشركات والمدارس والمؤسسات العامة حتى العشرين من الشهر الماضي، ثم اختارت أماكن لتنفيذ الحملة هذا الشهر بناء على عوامل مثل الحجم والمنطقة وغيرهما. وبدءا بجامعة سيجونغ، تنوي تنظيم خمس فعاليات خاصة ليوم الكوب خلال هذا الشهر في مختلف الأماكن، بما في ذلك مدرسة ثانوية وشركة ومكتبة. وفي الساعة السابعة من صباح أمس أقيمت فعالية ذات صلة في مدرسة سيجونغ الثانوية الواقعة في جنوب العاصمة. يذكر أن هذه المدرسة ظلت تشارك في الحملة منذ منتصف الشهر الماضي. ويوم أمس أقامت عددا من الفعاليات ذات الصلة بمشاركة جميع طلابها البالغ من عددهم خمسمائة بما في ذلك معرض للصور الخاصة للأكواب، والتقاط صور للإثبات بالبولارويد. كما ستنظم البلدية فعالية ليوم الكوب بالتعاون مع شركات خاصة من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة القادم، حيث توزع مشروبات مجانية على المواطنين الذين يحملون معهم أكوابا في منطقة "سو ديه مون". بالإضافة إلى ذلك، ستنظم هذا النوع من الحملات في مكتبة "بانغ بيه 방배" في منطقة "صو تشو 서초" يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، وفي مركز "ماوول أُم 마을이음" في منطقة "غُم تشون 금천" يوم السابع والعشرين. في هذا الصدد، تنتشر هذه الأيام الكثير من الأخبار حول التداعيات السلبية الناتجة عن تغير المناخ وتلوث البيئة في مختلف أنحاء العالم، على أمل أن تستمر المزيد من مثل هذه الحملات والجهود الهادفة إلى حماية البيئة باستمرار.