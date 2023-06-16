سيول تستعيد مكانتها كوجهة سياحية عالمية في الذكرى العاشرة لفرقة بي تي إس

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من المتوقع أن يزور سيول عددٌ كبير من السياح الأجانب بمناسبة مرور عشرة أعوام على ظهور فرقة "بي تي إس". وفي هذا السياق، تعمل بلدية سيول على إعادة بناء السياحة. وقالت البلدية مؤخرا إنها ظلت تنظم مهرجان بي تي إس بالتعاون مع شركة "هايب" التي تنتمي إليها الفرقة بهذه المناسبة التذكارية منذ الحادي والثلاثين من الشهر الماضي إلى السابع عشر من هذا الشهر، حيث يصادف يوم الظهور الأول الرسمي للفرقة الثالث عشر من شهر يونيو. وأوضحت الفرقة يوم الخميس الماضي مشاركة قائدها "آر إم" في فعالية المهرجان الرئيسية، وكشفت يوم الجمعة الماضي عن أغنية جديدة بعنوان "تيك تو Take Two" يشارك فيها جميع أعضائها احتفالا بذكراها العاشرة. مع العلم أن عضويها "جين" و"جاي هوب" يقومان حاليا بالخدمة العسكرية، الأمر الذي أسفر عن توقف أنشطة أعضاء الفرقة بكاملها. وفي إطار الفعالية الرئيسية التي ستقام يوم السبت القادم في حديقة نهر هان في منطقة "يوئيدو" في سيول سيتم تنظيم جلسة بعنوان "الساعة الخامسة بعد الظهر أنا كيم نام جون 김남준" يراجع فيها الفنان "آر إم" العشر سنوات التي عاشها مع جمهور الفرقة. كما ستضم الفعالية مختلف الأحداث الممتعة مثل "حائط تاريخ بي تي إس"، و"استعراض ملابس بي تي إس الخاصة على خشبة المسرح"، وعرض هيكل تذكاري خاص للمهرجان"، و"كشك لتجربة ملصقات الوشم". وفي الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم، سيتم تنظيم حدث كبير للألعاب النارية بصحبة موسيقى الفرقة وسرد عضوها "جونغ كوك". وتتوقع البلدية أن يتوافد على المهرجان الكثير من السياح الأجانب في تلك الفترة، ولذلك تعتزم استغلالها لإعادة بناء السياحة في سيول. ويذكر أن الفرقة ظلت تتولى منصب سفير الترويج لسيول للعام السابع على التوالي منذ عام ألفين وسبعة عشر. ومن الثاني عشر وحتى الخامس عشر من هذا الشهر تقوم البلدية بإضاءة عدد من المعالم السياحية في سيول بما في ذلك برج "نام سان" و"مقر البلدية" وساحة "دي دي بي" بأضواء أرجوانية، حيث إنه اللون الذي يرمز للفرقة. كما تقيم عرضا رسوميا يتعلق بالفرقة على الجدران الخارجية لبرج "نام سان" و"مركز سيجونغ الثقافي" وغيرهما.

علاوة على ذلك، يتم تزويد خمس عشرة مركزا سياحيا منتشرا في أرجاء العاصمة بملصقات المهرجان ويعمل فيها موظفون يرتدون مختلف المنتجات التذكارية الخاصة بالفرقة. وفي مكان الفعالية الرئيسية يوم السبت القادم، ستنظم كشكا خاصا للترويج للسياحة في سيول تحت شعار "سيول باللون الأرجواني"، حيث توزع خارطة "السياحة في سيول مع بي تي إس" التي تضم عددا من معالم الجذب التي زارتها الفرقة بما في ذلك "قصر كيونغ بوك"، إلى جانب بطاقات لصورها.