تقنيات حديثة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستمتاع بالعروض الفنية

ⓒ Gwangju Institute of Science and Technology

تشهد كوريا حاليا تنوع العروض الفنية الخاصة للتخلص من الحواجز والتي تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالتمتع بها. فقد تجاوزت هذه العروض مستوى تقديم المقاعد الخاصة للكراسي المتحركة أو النصوص المكتوبة على الشاشة لتساعدهم على فهم الأعمال الفنية باستخدام مختلف الحواس. على سبيل المثال، يتم تقديم شرح لذوي الإعاقة البصرية من المتفرجين قبل عرض العمل المسرحي "بلوز القرن العشرين" في مركز دوسان للفنون بسيول كما يلي: "عند الدخول إلى مكان العرض، تغطي النافذة الشبكية غير الشفافة الموجودة على يسار المسرح نصف السقف. ومع غروب الشمس، تتدفق أشعة الشمس من خلال النوافذ التي توضع تحتها سجادة دافئة ذات لون بني. ويمكنك التأكد من مادة الأريكة الجلدية على السجادة من خلال لمس العينة الموجودة بجانب النموذج المقلد". كان هذا جزءا من الشرح الذي يتم تقديمه في أثناء جولة لمس النماذج المسرحية المقلدة والتي تم تصغيرها بحوالي واحد على خمسين من المسرح الحقيقي عند مدخل مكان العرض. وبالتالي يمكن لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حركات الممثلين وجو العمل من خلال لمس النماذج المقلدة والاستماع إلى الشرح. وقالت "لي تشونغ 이청" المسؤولة في المسرح إن الشرح يركز على شكل ترتيب المواد على المسرح ومعانيها، موضحة أنها أعدت هذه الجولة من خلال التعاون مع مقدم متخصص في الشروح الصوتية ومصمم مسرحي لمدة حوالي ثلاثة أشهر. وفي العمل المسرحي "قريتنا" الذي سيتم عرضه خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الخامس والعشرين من هذا الشهر في دار "دال اوه رُم 달오름" في المسرح الوطني في سيول، سيقوم خمسة مترجمين متخصصين في لغة الإشارة بترجمة جميع كلمات ممثلي العمل. ويصور هذا العمل سكانا في منطقة "اول جين 울진" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" في ثمانينيات القرن الماضي بمشاركة اثنين من الممثلين ذوي الإعاقة البصرية وأربعة عشر من الممثلين ذوي الإعاقة السمعية. ولذلك يتدرب المترجمون الخمسة بلغة الإشارة على التمثيل لمدة أربع ساعات يوميا على الأقل. وقالت المترجمة "جو يونا" التي ستترجم دور "هوانغ هيوك تشان 황혁찬" عمدة القرية، إنها تركز على مطابقة نغمة الصوت خلال التمثيل وتقوية تعابير الوجه. وبالنسبة للنصوص المكتوبة على الشاشة التي تُقدم لذوي الإعاقة السمعة، لا يكتفي هذا النوع من العرض بمجرد نقل كلمات الممثلين كما هي، بل يجسد أداء الممثلين بصريا من خلال إضفاء مختلف الأدوات، بما في ذلك تعديل حجم الحروف. وقالت "كانغ نيه يونغ 강내영" الممثلة في استوديو "ساوند بليكس 사운드플렉스"، والتي أنتجت سبعة وخمسين عملا من الأعمال المسرحية الخالية من الحواجز منذ عام ألفين وثمانية عشر، إن طريقة تحقيق التخلص من الحواجز أصبحت منتشرة حتى صارت تُعتبر من الأعمال الإبداعية.