افتتاح معرض سيول الدولي للكتاب تحت شعار التفاعل الثقافي والابتكار

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من المتوقع أن يفتتح غدا معرض سيول الدولي للكتاب لعام ألفين وثلاثة وعشرين الذي يعد أكبر معرض للكتاب في كوريا. وتنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والاتحاد الكوري لثقافة النشر هذا المعرض في مجمع كويكس للمعارض في الفترة من الرابع عشر وحتى الثامن عشر من هذا الشهر. ومن المقرر أن يقام المعرض في دورته الخامسة والستين منذ إقامة الدورة الأولى منه في عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين، بحجم أكبر بالمقارنة مع العام الماضي، بعد التخلص من تداعيات جائحة كورونا. ويشارك في المعرض هذا العام خمسمائة وثلاثون شركة محلية وأجنبية للنشر، ومائتان وخمسة عشر كاتبا ومتحدثا كوريا وأجنبيا، كما سيضم المعرض حوالي مائة وسبعين حدثا ذا صلة. ويقام معرض هذا العام تحت شعار "غير بشري: متجاوزا الإنسان نحو الإنسان" من أجل الحث على التخلي عن التمركز على الإنسان ومراجعة الإنسان المهمّش والكائن غير البشري. وسوف يتم استعراض حوالي ستمائة كتاب منقسمة إلى خمسة مجالات، هي: "يختفي ويقاوم ويُسرّع ويتقاطع ويتمكن". وفي يوم افتتاح المعرض سيلقي البروفسور "تشيه جيه تشون 최재천" عالم البيئة محاضرة رئيسية بعنوان "ينظرون إلينا". وفي اليوم التالي الذي يصادف الخامس عشر من هذا الشهر سيلقي الكاتب "كيم يون سو 김연수" محاضرة أخرى بعنوان "في حلم أختفي فيه". أما في يوم السادس عشر فسيلقي ست روائيات بمن فيهن "اوه جونغ هي 오정희" و"كيم إين سوك 김인숙"، محاضرات بعنوان "الأدب بكونه غير بشري". خاصة تشارك في معرض هذا العام إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، والمعروف أن الشارقة تعد مركزا للثقافة والفنون حيث تم اختيارها كعاصمة عالمية للكتاب من قبل منظمة اليونسكو في عام ألفين وتسعة عشر. وسوف تقدم الشارقة محاضرات مختلفة حول الأدب العربي الحديث وثقافة الكتّاب العرب، والوضع الحالي لسوق النشر العربية، بالإضافة إلى ورش عمل للفنون الرقمية وعروض للفرق الموسيقية التقليدية. ومن المتوقع أن تشارك كوريا كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم.