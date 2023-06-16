الفن الكوري الحديث والمعاصر يبرز في متحف متروبوليتان

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من المنتظر عرض أعمال فنية كورية حديثة ومعاصرة، بما في ذلك بعض الأعمال التي تبرع بها الرئيس السابق الراحل لشركة سام سونغ لي كون هي، في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أكبر أربعة متاحف فنية في العالم. وسوف يقام المعرض الذي يحمل عنوان "علم الأنساب: الفن الكوري في متحف متروبوليتان للفنون" في الفترة من 7 نوفمبر إلى أكتوبر من العام القادم، وفقا لما أفاد به منظمو الحدث. وقد تم التخطيط لهذا المعرض للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لافتتاح الجناح الكوري لمتحف متروبوليتان للفنون. ولذلك سيُعقد على شكل مزيج من القطع الأثرية الكورية التي سبق عرضها في الجناح الكوري والأعمال الفنية الكورية الحديثة والمعاصرة المعارة حديثا.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحف أنه يخطط لعرض مجموعة واسعة من تاريخ الفن الكوري، من الخزف في القرنين الثاني عشر والثالث عشر إلى منحوتات سايبورغ المستقبلية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحت أربعة موضوعات وهي: الخطوط والأشخاص والأماكن والأشياء. وفي هذا السياق، سيتم في هذا المعرض عرض ما مجموعه 30 عملا فنيا، بما في ذلك بعض الأعمال من مجموعة الرئيس السابق الراحل لشركة سام سونغ "لي كون هي"، مما يجذب الكثير من الاهتمام حتى قبل الافتتاح.