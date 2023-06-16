حظر الكحول في حديقة نهر هان تؤثر على ثقافة تشي ماك

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قد يكون من الصعب رؤية الناس يستمتعون بـ"تشي ماك" أي الدجاج المقلي والبيرة، في حديقة نهر "هان" في "يوئيدو" في سيول في المستقبل لأن بلدية سيول تضغط من أجل مراجعة القانون الذي يحتوي على أسس تعيين حديقة نهر الهان كمنطقة خالية من الكحول. فقد قدمت بلدية سيول مؤخرا "تعديلا جزئيا على المرسوم المتعلق بإنشاء ثقافة شرب صحية '' إلى مجلس مدينة سيول وفقا لإنفاذ قانون تعزيز الصحة الوطني، والذي تمت مراجعته في يونيو 2021. ويشمل التعديل المحتوى الذي يمكن اعتبار المباني الحكومية ومراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال وحدائق المدينة والجداول والأنهار ومرافق النقل العام كمناطق خالية من الكحول. وبالتالي سيتوجب على المواطنين دفع غرامة قدرها 100 ألف وون كوري في حالة انتهاك القانون. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يتم حظر تناول "تشي ماك" في نهر هان على الفور، حيث يجب أن يتم تنفيذ التعديل بعد 12 شهرا من الإصدار، ويتطلب تشغيل منطقة الحظر إشعار تعيين منفصل. وتظهر بلدية سيول أيضا موقفا حذرا، قائلة إنه يجب أن يكون هناك إجماع بين المواطنين قبل تعيين حديقة نهر هان كمنطقة خالية من الكحول. وفي غضون ذلك، يظهر المواطنون ردود فعل متباينة على تصنيف حديقة نهر هان كمنطقة خالية من الكحول. فأولا، هناك رأي يقول إنه من الصعب قبول حظر الدجاج المقلي والبيرة في الحديقة في الوقت الذي أصبح فيه تناول الأطعمة التي يتم توصيلها وشرب الكحول بشكل خفيف في حديقة نهر الهان نوعا من الثقافة. ففي حديقة نهر هان، يمكن بسهولة مشاهدة الشباب وهم يتجمعون في مجموعات من ثلاثة وخمسة أشخاص ويستمتعون بالبيرة المعلبة. وفي المقابل يقول آخرون إن هناك حاجة للنظر بجدية في تصنيفها كمنطقة محظورة للشرب لأن حوادث السلامة الناجمة عن الشرب تحدث بشكل متكرر في تلك الحديقة. وأولئك الذين يفضلون الشرب في حديقة نهر الهان غالبا ما يذكرون الثقافة. هذا يعني أنه ليس فقط الأحداث مثل مهرجان أزهار الكرز، ولكن أيضا زيارة حديقة نهر الهان في عطلات نهاية الأسبوع أو بعد العمل لشرب البيرة المعلبة أصبحت ثقافة. وغالبا ما تظهر مشاهد تناول الدجاج المقلي مع البيرة أو تناول الراميون في حديقة نهر هان في الأعمال الدرامية، لذا فإن الاستمتاع بها في تلك الحديقة معروف في الخارج وأصبح جاذبا للسياح الأجانب. وهناك العديد من المواطنين الذين أعربوا عن عدم موافقتهم على التصنيف كمنطقة محظورة للشرب مع تصور أن الحظر المفروض على الشرب في حديقة نهر هان هو شكل من أشكال السيطرة. ومن ناحية أخرى، فإن أصحاب الموقف القائل بأنه يجب تصنيف حديقة نهر هان كمنطقة محظورة للشرب قد ذكروا كثيرا عن وفاة الطالب الجامعي سون جونغ مين الذي توفي في حديقة نهر هان بعد شرب الكحول مع صديقه في عام 2021. وفي ذلك الوقت، نام "سون" على العشب في الحديقة بعد أن شرب مع صديقه طوال الليل هناك، ثم عُثر عليه ميتا على سطح الماء بالقرب من موقف لسيارات الأجرة على نهر هان بعد خمسة أيام من اختفائه. ومنذ ذلك الحين، في أثناء إحياء ذكرى الحادث المؤسف، تم تشكيل رأي عام بأنه يجب إعداد تدابير للسلامة مثل حظر الشرب في حديقة نهر هان. وبالإضافة إلى قضايا السلامة، هناك أيضا العديد من الأصوات التي تثير القلق بشأن القضايا البيئية بسبب القمامة التي يتم رميها بشكل عشوائي من قبل الأشخاص الذين يشربون الكحول أو يأكلون الأطعمة في الحديقة.