زيادة ملحوظة في الاهتمام بالمجالات الرقمية والتأهيل الفني لدى الشباب

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وفقا لدراسة حديثة، اتضح أن النسبة المئوية للعاملين في مكاتب من الجيل MZ، الذين ولدوا بين أوائل الثمانينيات من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، والذين يخضعون لاختبار التأهيل الفني الوطني لتحسين مهاراتهم في العمل، تتزايد كل عام. وقد أظهر هؤلاء الأشخاص اهتماما كبيرا بالمجال الرقمي، مثل وظائف مهندسي معالجة المعلومات وفنيي تصميم الويب. ووفقا لإعلان خدمة تنمية الموارد البشرية في كوريا في الثاني عشر من هذا الشهر، ارتفع معدل الخضوع للاختبار الكتابي الفني الوطني بين موظفي المكاتب الشباب في كوريا بنسبة 7.1% سنويا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. وهذايزيد بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن المتوسط السنوي البالغ 5.7%، وهو ما يمثل زيادة في معدل تقديم الطلبات لجميع شاغلي الوظائف. ومع هذا الاتجاه، تم احتساب 59.6% من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 556 ألف متقدم الذين خضعوا للاختبار الفني الوطني العام الماضي كعاملين شباب من جيل MZ.

الجدير بالذكر أن المتقدمين من جيل MZ أظهروا خاصية براغماتية ملحوظة لربط الحصول على الشهادات بوظائفهم الحالية، مع ارتباط كبير بنسبة 81% بين مؤهلات إجراء الاختبار وعملهم. وعند السؤال عن الغرض من إجراء اختبار التأهيل الفني الوطني، كانت الإجابات الأكثر شيوعا هي "لأجل تطوير الذات" و"لتحسين الأداء الوظيفي". ومن ناحية أخرى، كانت أكثر العناصر شيوعا بين المتقدمين الشباب هي المجالات الرقمية مثل فنيي معالجة المعلومات وفنيي تصميم الويب، كما كان معدل التقديم في المجالات المتعلقة بالجمال والأمان مرتفعا أيضا. وعلى وجه الخصوص، مقارنة بجيل طفرة المواليد والجيل X، أظهر جيل MZ معدل تطبيق أعلى بكثير في المجال الرقمي من اختبارات التأهيل الأخرى، مما يوضح خصائص هذا الجيل التي تقدر التطبيق العملي.