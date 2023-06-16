جيهيو من توايس تصدر أول ألبوم كمطربة منفردة

ⓒ JYP Entertainment

تخطط المطربة "جيهيو" عضوة فرقة "توايس" لإصدار أول ألبوم لها كمطربة منفردة في شهر أغسطس.

وسوف تكون "جيهيو" ثاني عضوات الفرقة التي تصدر ألبوما كمطربة منفردة بعد "نايون".

من جهة ثانية، أقامت فرقة "توايس" حفلا في مدينة لوس أنجلس الأمريكية يوم التاسع من يونيو، في مستهل جولتها في 13 مدينة بالولايات المتحدة، والتي ستستمر لمدة شهر.