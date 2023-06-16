إتزي تعود بإصدار ألبوم جديد في يوليو

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قامت وكالة "جي واي بي" الترفيهية يوم التاسع عشر من يونيو بنشر قائمة بعناوين الأغاني التي سيضمها الألبوم الجديد لفرقة "إتزي" في صفحاتها الرسمية على التواصل الاجتماعي، معلنة بذلك عن عودة الفرقة بإصدار ألبومها الجديد بعنوان "التخلص من شكوكي" يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو.

ويضم ألبوم الفرقة الجديد 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "كعكة".

وقد اختتمت فرقة "إتزي" جولتها العالمية في شهر أبريل الماضي بعد أن أقامت حفلات في 8 مدن أمريكية و7 مدن آسيوية منذ شهر أغسطس من عام 2022.