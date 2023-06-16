تين توب تجري لقاء مع معجبيها في ماكاو

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أجرت فرقة "تين توب" الشبابية المكونة من 4 أعضاء لقاء مع معجبيها في ماكاو يوم السابع عشر من يونيو.

وسوف تعود الفرقة بإصدار ألبومها الجديد بعنوان "تين توب فور شو" يوم الرابع من يوليو، كما ستقيم الفرقة حفلا يومي الخامس عشر والسادس عشر من يوليو في سيول.