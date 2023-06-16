نيو جينس تعود في يوليو

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من المقرر أن تعود فرقة "نيو جينس" بإصدار ألبومها المصغر الثاني بعنوان "استيقظ" يوم الحادي والعشرين من يوليو.

ويضم الألبوم الجديد 6 أغنيات، منها الأغاني الرئيسية الثلاث "سوبر شاي" و"إي تي إيه" و"كول ويذ يو".

وسوف تكشف الفرقة عن أغنية "سوبر شاي" يوم السابع من يوليو قبل الكشف عن ألبومها الجديد.

وقد تم ترسيم فرقة "نيو جينس" يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو من العام الماضي.