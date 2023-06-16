اتجاهات الموضة المتغيرة في كوريا الشمالية

ⓒ KBS News

في مارس من هذا العام، أوصت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية "رودونغ شينمون" الناس بارتداء الألوان الزاهية في الربيع. ونصحت الصحيفة بتنويع الملابس حسب العمر وشكل الجسم وشكل الوجه وكذلك حسب أذواقهم واختياراتهم. وقالت إن الملابس ليست مجرد مسألة شكلية، لكنها رمز لأيديولوجية وعقلية الفرد، موضحة أن المظهر اللائق يحسن شخصية الفرد ويعزز صورته. وعندما يتعلق الأمر بالملابس، تؤكد كوريا الشمالية على الفردية، ولكن يبدو أنها تركز أكثر على دور الملابس كرمز لتوجهها الأيديولوجي.





في مايو، تم الكشف عن مقطع فيديو مثير للاهتمام على قناة كورية شمالية على يوتيوب بعنوان "انضم إلى الفتاة الكورية الشمالية في جولة تسوق واكتشف أحدث اتجاهات الموضة"، وتظهر فيه ناشطة يوتيوب الكورية الشمالية "يون مي"، التي تشرح في هذا الفيديو باللغة الصينية "معرض ملابس الربيع 2023" الذي أقيم في بيونغ يانغ في الفترة من 24 أبريل إلى 4 مايو.





كان هذا المعرض الكبير لملابس النساء هو الثاني من نوعه، بعد المعرض الأول في أواخر أكتوبر من العام الماضي.





أقيم المعرض بهدف عرض الملابس الراقية والمتحضرة المناسبة للموسم. وعرضت أكثر من 50 شركة محلية مجموعة متنوعة من الملابس للربيع والصيف، بما في ذلك الفساتين ذات القطعة الواحدة والبذلات المكونة من قطعتين والقمصان والتنانير والملابس الرياضية. ويقول محللون إنه من النادر مشاهدة معرض للملابس النسائية الغربية في كوريا الشمالية.





"كيم يونغ هي 김영희" مديرة العلاقات العامة في مؤسسة كوريا هانا:

شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على أهمية بناء دولة متحضرة، وهو ما يشير إلى الدولة التي يعيش فيها المواطنون في بيئة حضرية أفضل. قد يتم تضمين المنازل والأزياء اللائقة في هذا المفهوم. في الماضي، كان للملابس الرجالية في كوريا الشمالية تصميم بسيط وألوان داكنة. لكن الوضع تغير كثيرا الآن. يمكن أن تساهم ملابس النساء في خلق جو اجتماعي، وإثبات مدى حضارة المجتمع. لقد زاد عدد أفراد الطبقة المتوسطة في كوريا الشمالية منذ الصعوبات الاقتصادية في منتصف التسعينيات، مما دفع المزيد من الناس إلى إنفاق أموالهم على الطعام والملابس أيضا. في السنوات الأخيرة، نفذت كوريا الشمالية سياسات وطنية في ضوء ما يريده الشعب. أيضا، ربما حاولت الدولة تعزيز تداول العملة المحلية. وعلى هذه الخلفية، أقامت كوريا الشمالية ذلك المعرض.





في عام 1988، صدر فيلم كوري شمالي يدور حول طالبة جامعية مهتمة بشكل كبير بالموضة. السيدة "كيم يونغ هي" تتذكر الوقت الذي التحقت فيه بالجامعة في كوريا الشمالية في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.





"كيم يونغ هي 김영희":

الاقتصاد الكوري الشمالي مخطط مركزيا. وفي الدولة الاشتراكية، يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية. فمن حيث المبدأ، تخطط الدولة لكل شيء وتنتج المؤسسات السلع. وتحدد الدولة أسعار البضاعة وتوفرها من خلال المحلات التي تديرها. في فترة الثمانينيات، كانت الطالبات الجامعيات في بيونغ يانغ يرتدين تنورات سوداء طويلة وسترات بيضاء. كانت الطالبات في كليتي يرتدين تنورات خضراء وسترات بيضاء أو برتقالية أو حمراء أو زرقاء كزي مدرسي. وكانت الملابس التي يرتدينها بعد المدرسة داكنة اللون ولها نفس التصميم تقريبا. كان الطلاب يعتقدون، بمن فيهم أنا، أنه من غير المناسب ارتداء شيء لافت للنظر. وقد صنع البعض ملابسهم بأنفسهم في المنزل. وكان مفهوم الموضة غائبا تماما.





أقيم المهرجان العالمي الثالث عشر للشباب والطلاب في بيونغ يانغ في عام 1989. وعقدت كوريا الشمالية ذلك الحدث الدولي استجابة بعدما استضافت كوريا الجنوبية بنجاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 1988 في سيول. وقد أصيب العديد من المواطنين الكوريين الشماليين بصدمة شديدة عندما رأوا الجينز خلال ذلك الحدث في بيونغ يانغ في عام 1989.





"كيم يونغ هي 김영희":

في عام 1989، قامت الطالبة الناشطة الكورية الجنوبية "إيم سو كيونغ" بزيارة لبيونغ يانغ للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب والطلاب. وعندما وصلت إلى كوريا الشمالية، كانت ترتدي قميصا قطنيا أبيض وبنطلون جينز. في ذلك الوقت، أطلق الكوريون الشماليون على الجينز اسم "بنطلون المثقاب" لأنه كان واسعا عند الوركين وضيقا من الأسفل. كان الجينز يبدو رائعا حقا، وربما كان ذلك هو السبب الذي جعل الكوريين الشماليين يبدؤون في الاهتمام بالموضة. لم تكن هناك سوق للجينز على الإطلاق، لذلك كان الناس يصنعون مثل تلك السراويل في منازلهم ويبيعونها لمن حولهم سرا.





أدت الصعوبات الاقتصادية الشديدة في كوريا الشمالية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، المعروفة باسم "المسيرة الشاقة"، إلى تغير المجتمع الكوري الشمالي بشكل عام. وقد دفع انهيار نظام التقنين الحكومي إلى ظهور الأسواق الخاصة "جانغ مادانغ" في جميع أنحاء البلاد، والتي تمكن الناس من خلالها من التعرف على الموضة في العالم الخارجي. وقد تمكن بعض الناس من تجميع ثروات من خلال أنشطة السوق، وأدى طلبهم إلى ظهور منتجي الملابس. ومع انهيار نظام التقنين، بدأ المصنعون في إنتاج الملابس التي يريدها الناس بالفعل، وليس الملابس التي تطلبها السلطات. ونتيجة لذلك، اختار المواطنون الكوريون الشماليون شراء الملابس التي يرغبون في ارتدائها.





"كيم يونغ هي 김영희":

عندما غادرتُ كوريا الشمالية، كان نظام التقنين الحكومي قد اختفى. طبعا لم تعد الدولة تزود المواطنين بالملابس. وقد اشتروا الملابس التي يحبونها في الأسواق بدلا من ذلك. تدفقت البضائع الصينية إلى كوريا الشمالية، واتبع العديد من الكوريين الشماليين أنماط الموضة الصينية. لقد تعرفتُ على تلك الأسواق في كوريا الشمالية قبل مجيئي إلى كوريا الجنوبية، لذلك اعتقدتُ أنني سأرى شيئا مماثلا في الجنوب، لكن الوضع كان مختلفا جدا. في عام 2003، تخرجت من مركز "هانا وان"، وهو مركز إعادة توطين الهاربين الكوريين الشماليين. ولم أكن أعرف ما هي أنواع الملابس التي كانت شائعة هنا في الجنوب، لذلك اخترت ملابس مشابهة لما كنت أرتديه في كوريا الشمالية. تباينت المنتجات بشكل كبير في السعر والجودة، وكان من الصعب عليّ اختيار المنتجات المناسبة لي.





وكانت "ري سول جو" زوجة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" هي التي أحدثت موجة جديدة من التغيير في مشهد الموضة المحلي في كوريا الشمالية.





ففي عام 2012، حضرت "ري" حفل افتتاح مركز "رونغ را" الشعبي للترفيه، وعرّفتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية رسميا بأنها زوجة الزعيم. ومنذ ذلك الحين، خلقت كل تحركاتها إحساسا رائعا لدى الجهور، الذي تابع أسلوبها في الموضة، بما في ذلك التنانير الطويلة فوق الركبة والبلوزات ذات الألوان الزاهية. كما تضمن عرض أزياء كوري شمالي العديد من عناصر الموضة المستوحاة من أزياء "ري". وفي عام 2015، قالت صحيفة "الصين الشعبية" على موقعها على الإنترنت إن الأحذية ذات الكعب العالي والتنانير القصيرة أصبحت رائجة بين الطبقة الوسطى في بيونغ يانغ. وأشارت الصحيفة إلى أن نساء كوريا الشمالية يقلدن أسلوب أزياء "ري سول جو" بعد أن رأوها ترافق زوجها في أنشطته العامة. وفي الوقت الذي أثار أسلوب أزياء "ري" ضجة لدى النساء في كوريا الشمالية، بدأ أسلوب الأزياء يشهد تغيرا.





"كيم يونغ هي 김영희":

كانت أزياؤها غير تقليدية تماما. لقد فوجئ الناس برؤية تنورتها فوق الركبة، من بين أمور أخرى. تبدو التنورة القصيرة أنيقة وعصرية وتجعلها تبدو أطول. يختلف الأسلوب بالتأكيد عن نمط الحياة القومي الاشتراكي السابق، حيث يجب أن يصل طول التنورة إلى عشرة سنتيمترات تحت الركبة مع تجنب الملابس الضيقة. لكن الملابس المماثلة أصبحت متوفرة في السوق، حيث اعتقدت النساء الشماليات أنه سيسمح لهن أيضا بارتداء مثل هذه الملابس. في كوريا الشمالية، تؤثر أنماط الأزياء الخاصة بالزعيم وعائلته بشكل كبير على الجمهور، حيث إنها تضع معيارا لأسلوب الحياة القومي الاشتراكي. في الماضي، كانت سترة الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" هي الرائجة جدا وأصبحت الزي الرسمي للشعب بأسره. وبالمثل، صار الفستان المُنَقّط الذي ارتدته "ري سول جو" شائعا جدا لدرجة أن كوريا الشمالية استوردت كمية كبيرة من هذا القماش من الصين. وفي الآونة الأخيرة، شوهدت "كيم جو ايه" ابنة "كيم جونغ أون" وهي ترتدي سترة مبطنة ذات ياقة من الفرو الأبيض، والتي من المتوقع أن تحقق انتشارا فوريا.





وفقا لتقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2023، الصادر عن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في 30 مارس الماضي، فإن السلطات الكورية الشمالية تضييق الخناق على امتلاك مقاطع فيديو كورية جنوبية وحتى الملابس وأنماط الحياة التي يمكن أن تؤثر على الناس بمثل هذه المحتويات. وتضمن التقرير شهادات تشير إلى أن كوريا الشمالية كثفت حملاتها القمعية على اتجاهات الموضة الغربية التي وصفتها بـ"المنحطة"، مثل السراويل الضيقة والشعر الملون. ويقول المراقبون إن الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية كان لها تأثير كبير على اتجاهات الموضة في كوريا الشمالية. فقد أتاح التوسع في التكنولوجيا الرقمية وصولا سهلا إلى الأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية، ونتيجة لذلك، صارت الموضة الكورية الجنوبية مألوفة للسكان الكوريين الشماليين.





"كيم يونغ هي 김영희":

بمجرد ظهور فستان جميل في فيلم كوري جنوبي، يطلب الكوريون الشماليون المولعون بالموضة من الخياطين صنع نفس الفستان. إنهم يقلدون كل شيء كوري جنوبي، بما في ذلك الملابس والحقائب والمظلات والأحذية. في الواقع، لا تستورد كوريا الشمالية الملابس الكورية الجنوبية. لكن الصينيين يشترون الملابس الكورية الجنوبية المستعملة ويقومون ببيعها في كوريا الشمالية، كما أن بعض الكوريين الشماليين الذين يزورون أقاربهم في الصين يحصلون على بضائع كورية جنوبية عبر الهاربين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية، ويجلبون تلك البضائع إلى كوريا الشمالية. وعند العودة إلى الشمال، يزيلون ملصقات الملابس ويقولون إنها منتجات صينية، ويقومون بضغط مئات الكيلوغرامات من الملابس الضخمة للتغليف. وعند تفريغها في كوريا الشمالية، يزداد الحجم مرة أخرى. ويبيعون تلك الملابس في متاجر التجزئة في جميع أنحاء البلاد. وإذا تم القبض عليهم وهم يبيعون سلعا من كوريا الجنوبية، فسوف يواجهون مشكلة كبيرة. لذلك يتم إخفاء البضائع أسفل المناضد في الأسواق.





تغيرت اتجاهات الموضة والصناعة في كوريا الشمالية، بسبب انهيار نظام التقنين الحكومي، وانتشار الأسواق الخاصة، وتدفق الثقافة الخارجية. ولذلك أصبح السكان في الشمال حاليا على دراية بالموضة الكورية الجنوبية، حيث تغلغل المحتوى الثقافي الكوري الجنوبي بعمق في الشمال. وبالإضافة إلى اتجاهات الموضة، نأمل أن تضيّق الكوريتان شقة الاختلافات بينهما في المجالات الأخرى أيضا.