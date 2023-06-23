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صدرت ترجمة الرواية بعنوان "ذوات" للكاتبة الإماراتية الدكتورة "زينب الياسي" باللغة الكورية

وقد طُرحت هذه الترجمة لأول مرة أمام القراء الكوريين خلال فترة الدورة الـ65 لمعرض سيول للكتاب الذي أقيم فيما بين الرابع عشر والثامن عشر من هذا الشهر في مجمع كويكس للمعارض في سيول.

وفي معرض هذا العام شاركت إمارة الشارقة كضيف شرف مُمَثلةً بوفد مكون من ثلاث عشرة مؤسسة ثقافية وأحد عشر مسؤولا عن النشر هناك بما في ذلك "اتحاد كتاب وأدباء الإمارات".

وتضمنت مشاركة الاتحاد عرض إصدارات الاتحاد والأعضاء، بالإضافة الى عرض عشرة أعمال مترجمة من اللغة العربية الى اللغة الكورية، من بينها الرواية "ذوات" للدكتورة زينب الياسي، أستاذة الأدب في جامعة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن مترجمة هذه الرواية هي "مروة زهران" زميلتنا المصرية السابقة في القسم العربي بالكي بي إس.

وهي خريجة قسم اللغة الكورية من جامعة عين الشمس، والدفعة الأولى للقسم في الشرق الأوسط سنة ألفين وتسعة، ثم حصلت على الماجستير من جامعة أولسان في كوريا الجنوبية في عام ألفين وأربعة عشر. وترجمت حتى الآن العديد من الكتب والروايات الكورية، منها "الساحة" للكاتب "تشيه إين هون".