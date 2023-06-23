ⓒ Hyundai Department Store

ينظم متجر "هيون ديه" الكبير فعالية خاصة بعنوان "أيام عربية" في حديقة السماء في الطابق الحادي عشر من فرعه في مركز التجارة. وسوف تستمر الفعالية حتى الثلاثين من هذا الشهر.

وهذه الفعالية ينظمها المتجر بالتعاون مع السفارة القطرية لدى سيول، والجمعية الكورية العربية التابعة لوزارة الخارجية الكورية، حيث تتميز بخلق مساحة تتناغم فيها الطبيعة مع الموسيقى.

الجدير بالذكر أن اختيار فرع المتجر في مركز التجارة كمكان للفعالية يرجع إلى تدفق الكثير من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات عليه.

وخلال فعالية "الأيام العربية" سيملأ المتجر حديقة السماء بنكهات جميلة عربية حيث يقدم الموظفون الذي يرتدون أزياء عربية تقليدية ثقافة العالم العربي ويلتقطون صورا التذكارية مع العملاء.

وفي المنطقة المحيطة، يوجد مأوى خشبي على الطراز العربي، يسمى خيمة "المجلس"، والتي تم تسجيلها في قائمة التراث لمنظمة اليونسكو، إلى جانب منطقة لمشاهدة العروض.

وبدءا من اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد، سيتم تقديم حلويات عربية مثل التمر والشاي للزوار، وإذا قاموا بنشر الصور الملتقطة في منطقة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "انستغرام" الخاص بهم خلال نفس الفترة، سيحصلون على كتاب بعنوان "هذه هي الثقافة العربية".

وفي يومي الغد وبعد الغد سيمكنهم الاستمتاع بعروض الآلات العربية التقليدية مثل "العود" و"الدربوكة "، إلى جانب عروض حية لموسيقيين ودي جي (DJ) عرب.