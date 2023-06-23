مؤتمر كوري مغربي حول التعلم مدى الحياة

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عقد المعهد الوطني الكوري للتعليم مدى الحياة مؤتمرا دوليا حول التعلم مدى الحياة مع الحكومة المغربية خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر.

وعُقد هذا المؤتمر الذي تشارك في استضافته عدد من الجهات الكورية والمغربية والدولية بما في ذلك الجمعية الوطنية الكورية للنهوض بالتعليم مدى الحياة، ووزارة التربية المغربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للمؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار.

وأتاح هذا المؤتمر فرصة مهمة لتكوين شبكة جديدة ومشاركة بين كوريا الجنوبية والمملكة المغربية وأعضاء الإيسيسكو واليونسكو، وساحة خاصة للتعاون المستدام في تعزيز تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.

وقبل افتتاح المؤتمر، أبرم الجانبان الكوري والمغربي مذكرة للتفاهم حول تطوير التعليم مدى الحياة في البلدين تتضمن التعاون في تنظيم الأحداث الدولية والتبادلات البشرية وتشارك المعلومات من أجل تقاسم الخبرات المتبادلة.

وفي الجلسة الرئيسية التي عقدت في أول يوم من المؤتمر، ترأس مستشار مكتب رئيس الوزراء المغربي المناقشات حول نماذج القياس العالمية لمؤسسات التعلم مدى الحياة.

كما قدم "كانغ ديه جونغ" مدير المعهد الوطني للتعليم مدى الحياة، الاستراتيجية الوطنية الكورية للتعليم مدى الحياة، بينما قدم "كو سُنغ هان" مدير معهد تعزيز المنح التعليمية في منطقة جيجو عرضا حول موضوع "التحول الكبير إلى التعليم مدى الحياة".

علاوة على ذلك، قدم كل من مدير قسم التربية في الإيسيسكو الرؤية التربوية وخطة العمل للمنظمة الإسلامية. وفي ورش العمل التي استمرت يومي الثاني عشر والثالث عشر، تم تقديم حالات عملية من المؤسسات والمناطق حول موضوع التعلم مدى الحياة لتحسين مهارتي القراءة والكتابة.