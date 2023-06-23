مذكرة كورية سعودية للتفاهم حول المزرعة الذكية

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أبرمت شركة "دريم فارم" الكورية المتخصصة في تصنيع وتوزيع المزارع الذكية عقدا خاصا مع شركة "الفارس ستارتز" السعودية للاستثمار مؤخرا.

وهذا العقد التي تبلغ قيمته مائة وعشرين مليون دولار يهدف إلى بناء مرافق للمزارع الذكية في السعودية.

وأبرمت الشركتان الكورية والسعودية هذا العقد في الثالث عشر من هذا الشهر خلال مراسم تعليق لافتة "مركز الرياض العالمي للأعمال" التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض بحضور وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح" ووزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة "لي يونغ".

الجدير بالذكر أن مركز الرياض العالمي للأعمال بمثابة منصة للتعاون في مساعدة استقرار الشركات المبتكرة للبلدين حيث يساعد الشركات الكورية على دخول السوق السعودية والاستقرار فيها.

ويستهدف مشروع بناء مرافق المزارع الذكية في السعودية الذي سيتم تنفيذه بواسطة هذا العقد التركيز على إنشاء المرافق المتعلقة بالمزارع الذكية في منطقة "المجمعة" السعودية من أجل تطوير الزراعة السعودية.

ومن المتوقع أن تتحمل الشركة الكورية مسؤولية التصميم والبناء والتسليم. وسوف يتم تنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 3.55 هكتار، وعلى مدى أربع سنوات. أما مرافق المزارع الذكية التي سيتم استخدامها في المشروع فهي من نوع مكعب المزرعة الذكية الذي طورته الشركة الكورية.

ويتميز مكعب المزرعة الذكية بالتحكم في في البيئة، مثل درجة الحرارة والرطوبة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق المختلفة في مكان مغلق بحيث يمكن فيه زراعة المنتجات الزراعية حتى في مناطق الصحراء ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبما أنه لا يتأثر بالطقس أو المواسم، فمن الممكن أن يتم فيه الإنتاج بشكل مستمر على مدار العام، ولهذا يعتبر كحل لمشاكل الغذاء في المستقبل. كما أنه مجهز بنظام أوتوماتيكي عن بعد لتوفير تكاليف العمالة.