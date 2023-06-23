توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة هانكوك ودار تشكيل للنشر والتوزيع السعودية

مصدر الصورة : قسم اللغتين الكورية العربية بكلية الدراسات العليا للترجمة،

وقّعت جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية الكورية وشركة دار "تشكيل" للنشر والتوزيع السعودية مذكرة تفاهم يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.

ووقع الاتفاقية عن جامعة هانكوك الأستاذة الدكتورة كواك سون ليه رئيسة قسم اللغتين الكورية العربية بكلية الدراسات العليا للترجمة، وعن الشركة السعودية الأستاذ معجب الشمري.

وحضر حفل توقيع المذكرة الذي أقيم على هامش معرض سيول الدولي للكتاب لعام 2023 في جناح المملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف الواصل المدير العام لقطاع النشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية والأستاذ الدكتور جانغ تي يوب نائب مدير الجامعة والأستاذ الدكتور لي إين سوب الأستاذ في قسم اللغتين الكورية العربية وعميد كلية الدراسات العليا السابق وبعض المسؤولين من الجانبين وعدد من المحاضرين والمحاضرات والأساتذة والخريجين وطلاب القسم.

وتنصّ المذكرة على تعزيز وإثراء المحتوى العربي والكوري وترسيخ العلاقات بين الثقافتين العربية والكورية وتنمية التواصل المعرفي والثقافي عبر الترجمة والطباعة والنشر والتوزيع والإسهام في تعزيز التعاون وتنشيط الترجمة والعمل على تفهم كل من الشعبين لثقافة الطرف الآخر وزيادة تبادل الزيارات بينهما.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بالإنتاج المحلي وتبادل الأعمال السعودية والعربية المهمة إلى اللغة الكورية والترجمة والطباعة والنشر والتوزيع بين اللغتين لإثراء المكتبة العربية والكورية والمساهمة في تطوير صناعة النشر عبر دعم الأجناس الأدبية والشائعة وغير الشائعة.

ومن المتوقع بموجب مذكرة التفاهم هذه أن تتم ترجمة حوالي خمسة عشر كتابا سعوديا وخمسة عشر كتابا كوريا في كافة المجالات، منها الأدب والفلسفة والعلوم، لنشرها في إطار "مبادرة ترجم"التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم حركة الترجمة وإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة ذات القيمة العالمية من مختلف اللغات، بما فيها اللغة الكورية، وتوثيق عرى التبادل الثقافي والمعرفي بين السعودية والعالم تحقيقا لأهداف الرؤية السعودية 2030.