الشاعرة المصرية جيهان عمر : الشعر الفلسفي ... وشاعرية الفلسفة..

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الشاعرة المصرية جيهان عمر في 28 سبتمبر 2012.









الحرية

تمثال ...

الحرية تمثال مثبت على قاعدته

يرفع يده اليمنى

ينفض بين الحين والآخر

بعض شعيرات

سقطت من شارب بارتولدي

والتصقت بوشاحه الطويل ..

التمثال يخشى تحول الشعلة

للهب حقيقي ..

التمثال يعجز عن التجول ليلا

في شوارع نيويورك ..





هذه الكلمات العميقة جزءٌ من قصيدة للشاعرة المصرية الشابة جيهان عمر ، التي درست الفلسفة في جامعة القاهرة ، وتزور كوريا حاليا بدعوة من مركز "توجي" الأدبي الكوري بمدينة "وون جو" ، للإقامة في كوريا ، إلى جانب بعض الأدباء الآخرين من عدد من دول العالم .

وفي حوارها مع القسم العربي ، تحكي جيهان عن تجربتها مع الثقافة الكورية ، وتقول إنها ستصدر قريبا ديوانها الشعري الثالث ، كما ستقيم معرضا للصور الفوتوغرافية ، حيث إنها تهوى التصوير ، كما تتناول بعض الموضوعات الأخرى الشيقة في هذا اللقاء الذي يأتيكم ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة" .