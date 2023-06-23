(4) 멀리 안 나가요

대란: 장여사님 자주 자주 놀러 오세요.

سيدة جانغ، تعالي كثيرا لتزورينا.

다음에 올 때는 장교수랑 꼭 같이 오시고요.

والمرة التالية اصطحبي معك البروفيسور جانغ.

우리 영국이랑 다들 모처럼 좋은 데 가서 식사라도 한번 할까요?

لماذا لا نلتقي جميعا مع يونغ كوك ونذهب لتناول الطعام سويا في مكان جيد؟

미숙: 식사요? 그럼 제가 자리 한번 마련할게요.

نتناول الطعام؟ حسنا سأرتب الأمر في مرة.

대란: 오케이!

حسنا.

미숙: 그만 들어가세요.

لا داعي للخروج معي.

대란: 네 저 멀리 안 나가요. 조심히 가세요. 그럼.

حسنا لن أذهب. صحبتك السلامة.

미숙: 계세요.

مع السلامة.





شرح التعبير

-الكلمة "멀리" : حال من الفعل "멀다" الذي يعني "بعيد"

يستخدم التعبير عندما يجتمع عدة أشخاص معا، ومن بينهم يغادر واحدُ أو عدة أشخاص أولا، فيقول الآخرون إننا لن نخرج معكم لتوديعكم وسنودعكم من هنا.

مثلا، يمكن أن يزور أحدهم مكتب أو بيت شخص آخر وعند مغادرته، يقول صاحب البيت أو المكتب حسنا سنودعكم هنا ولن نخرج معكم أمام المكتب أو البيت لتوديعكم.

ولكن إذا كان الزائر شخصا أكبر عمرا أو مكانة لا بد من الخروج معه لتوديعه ولا يمكن استخدام التعبير في هذه الحالة.





شرح الأمثلة

1

가: 그럼, 이만 가 보겠습니다.

ا. حسنا أنا سأغادر الآن.

나: 그래요. 잘 가요. 멀리 안 나가요.

ب.حسنا، مع السلامة. سأودعكم من هنا.

2

가: 오랜만에 만나서 얘기도 많이 하고 재미있었어. 다음에 또 만나.

ا.كان وقتا ممتعا بعدما التقينا بعد وقت طويل. دعونا نلتقي لاحقا.

나: 그러자. 아이 때문에 나 멀리 안 나갈게. 조심해서 가.

ب.حسنا لن أتمكن من الخروج لتوديعك بسبب الطفل. مع السلامة.



