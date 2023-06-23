عقد دورة تدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في سيول

مصدر الصور : قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية

اُختتمت أعمال دورة تدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تم تنظيمها في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، بالعاصمة على مدة أيام بدء من ال١٩ من يونيو الحالي وذلك برعاية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

علما بأن هذه الدورة التي تعتبر الأولى من نوعها في كوريا قد بدأت بحفل الافتتاح حيث ألقى كلمة تهنئة سعادة السفير سامي بن محمد السدحان سفير المملكة العربية السعودية في كوريا الجنوبية في حضور عدد من خبراء اللغة العربية في الجامعات الكورية من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا، كما حضر وفد الأساتذة السعوديين برئاسة الأستاذ الدكتور سعد بن محمد القحطاني رئيس قطاع البرامج التعليمية بمجمع الملك سلمان العالمي، وكلٌ من الأستاذ الدكتور صالح بن حمد السحيباني مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور محمد البشري مستشار وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات.

وكان من أهداف هذه الدورة التعرف على الطرق المختلفة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتفريق بين تعليم اللغة لأهلها وتعليمها لغير أهلها، كما ناقش المدربون حاجات متعلم اللغة وكيفية تحقيقها، وأهم مهارات اللغة وعناصرها، والتعرف على كيفية تقديم الدروس اللغوية وإجراء التدريبات، والطرق الفعالة لقياس المستوى اللغوي للطلاب، بالإضافة إلى تحديد أهم الأخطاء التي قد يقع فيها المعلمون، وتحديد مواصفات المناهج التي تخصص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

هذا وعقدت في نهاية الدورة ندوة لمناقشة أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الأساتذة والطلاب المتخصصين في اللغة العربية في كوريا الجنوبية، وطرق التغلب على هذه الصعوبات، إضافة إلى مناقشة سبل تدعيم اللغة العربية في كوريا، والتركيز على إنشاء مناهج خاصة تناسب بيئة الطلاب الكوريين، مع ضرورة مشاركة الخبراء العرب والكوريين في إعداد هذه المناهج. (انتهى)