احتفالية في حديقة نهر هان في ذكرى إنشاء بي تي اس

ⓒ YONHAP News

في نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من الحرارة الحارقة التي تجاوزت 30 درجة خلال النهار، اجتمع 400 ألف من عشاق فرقة بي تي اس في حديقة نهر هان في يوئيدو في سيول للاحتفال بالذكرى العاشرة على انطلاق بي تي اس. احتفلت فرقة بي تي اس بالذكرى العاشرة على ظهورها مع معجبيها "آرمي" مع عروض ضوئية للألعاب النارية. وعلى الرغم من أن هذا الحدث كان واسع النطاق حيث تجمع حوالي 400 ألف شخص، إلا أنه انتهى بأمان دون أي حوادث تتعلق بالسلامة.

في هذا السياق، استمتع المعجبون من جميع أنحاء العالم بالمهرجان من خلال ارتداء عناصر الموضة الأرجوانية التي ترمز لبي تي اس، والتقاط صور أمام جدار تاريخ "بي تي إس"، ومنحوتات تذكارية للذكرى العاشرة، ومناطق التصوير المعدة في المكان. وبالرغم من تجمع عدد كبير من الناس في هذا اليوم، الا أن المعجبين أظهروا سلوكا منظما ووعيا مدنيا ناضجا وأخلاقيا حيث تم الحفاظ على نظافة الحديقة الواقعة على ضفاف نهر الهان بعد العرض. وأيضا حسب ما كان من المتوقع أن يتجمع حشد كبير في محطة مترو الأنفاق الأقرب إلى المكان، الا أن المعجبون شجع بعضهم البعض على الذهاب إلى حديقة نهر هان من خلال عدة محطات مترو أنفاق قريبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واستمتع المعجبون بحماس بالاحتفال بالذكرى العاشرة من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية لبي تي اس، ومقاطع الفيديو للعروض السابقة على شاشة كبيرة مثبتة في الحديقة والغناء معها.

وبالإضافة إلى ذلك، أقيم عرض رائع للألعاب النارية لمدة 30 دقيقة من الساعة الثامنة والنصف مساء، وتم تلوين سماء سيول الليلية بألوان جميلة متلألئة. حيث أن الألعاب النارية التي كانت تنفجر جنبا إلى جنب مع أغاني بي تي اس ابدت منظرا جميل اثار المعجبين. وهكذا لم يكن الحدث في ذلك اليوم مجرد احتفال بالذكرى العاشرة على ظهور بي تي اس، بل كان مهرجانا أصبح فيه جميع المعجبين مثل شخص واحد بفضل بي تي اس، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية. على أمل أن تستمر فرقة بي تي اس، التي أحبها الكثير من المعجبين حول العالم على مدار السنوات العشر الماضية بالعديد من الأغاني الجميلة والعروض الرائعة، في تلقي المزيد من الاهتمام والحب من المعجبين وأن ترد عليهم بأغنيات جميلة ورائعة.