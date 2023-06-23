موجات الحر تجتاح كوريا وبلدية سيول تبذل جهودا لحماية المواطنين

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حلت علينا الحرارة الملتهبة الصيفية التي تجاوزت فيها درجات الحرارة القصوى ثلاثين درجة مئوية في مختلف أرجاء البلاد. حيث أن درجة الحرارة القصوى قد تجاوزت في العاصمة سيول خمسا وثلاثين درجة مئوية يوم أمس، الأمر الذي يعتبر نادرا في كوريا، بالرغم من أنه عادي في معظم البلاد العربية.

ولهذا فقد أصدرت بلدية سيول في الثامن عشر من هذا الشهر أول تحذير من موجات الحر لهذا العام في جميع أرجائها وبدأت في القيام بأعمال الطوارئ. كما أصدرت ثلاث عشرة مدينة أو منطقة محلية، بما في ذلك مدينة دايغو، أول تحذير من موجات الحر لهذا العام. ومن المتوقع أن تفتتح البلدية المسابح في الهواء الطلق على ضفاف نهر "هان" بدءا من الجمعة القادم. كما أعلنت أنها أعدت مختلف وسائل الدعم لحماية الفئات الضعيفة في موجات الحر، بمن فيهم محدودو الدخل وكبار السن والمشردين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال مدير سياسات الرعاية بالبلدية "كيم سانغ هان 김상한" إن هناك احتمالا كبيرا لارتفاع غير عادي في درجات الحرارة في صيف هذا العام، مضيفا أن البلدية ستبذل أقصى الجهود ليمر فصل الصيف على جميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الضعيفة اجتماعيا، دون أي حوادث.