حملات ترويجية ضخمة في باريس لدعم ملف بوسان لاستضافة إكسبو 2030

ⓒ YONHAP News

تقوم بلدية بوسان والحكومة الكورية بحملات ترويجية كبيرة في العاصمة الفرنسية "باريس" تستهدف حصول المدينة الكورية على حق استضافة معرض إكسبو العالمي لعام ألفين وثلاثين. يُشار إلى أن المكتب الدولي للمعارض سيعقد اجتماعات الجمعية العامة المائة والثانية والسبعين خلال اليوم والغد، بحيث سينظم الجولة الرابعة من العروض التقديمية للدول المتنافسة في الحصول على الحق. وسوف يقدم الرئيس الكوري "يون صوك يول" عرضا تقديميا باللغة الإنغليزية بنفسه هناك، من أجل جذب الدعم لإقامة المعرض العالمي في بوسان، يوم العشرين من يونيو بتوقيت باريس. وصرح المكتب الرئاسي في سيول بأن الرئيس "يون" سيلقي الكلمة كآخر متحدث في العروض التقديمية المتنافسة على إقامة معرض "إكسبو 2030" أمام الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض. وقبل الرئيس الكوري سيشارك في العرض التقديمي الكوري عدد من الرموز في مختلف الفئات والقطاعات الكورية، بمن فيهم الفنان "ساي" المشهور عالميا بأغنية "كانغ نام ستايل" وممثلو الدوائر العلمية والشركات الناشئة. كما ستظهر مطربة الموسيقى الكلاسيكية "جو سو مي" والفنانة "كارينا" عضوة الفرقة "ييسبا 에스파 " عبر الفيديو من أجل دعم الجهود للحصول على حق الاستضافة.

وفي سياق متصل، قالت بلدية بوسان بأنها تنظم بالتعاون مع الفريق الحكومي لدعم حصول بوسان على استضافة "إكسبو 2030" في بوسان حملات كبيرة وواسعة للترويج لملف الاستضافة. وفي إطار أنشطة الترويج تعمل بلدية بوسان على الترويج باستخدام وسائل الإعلام الأجنبية الشهيرة وإنشاء مواقع لبوسان حول قاعة اجتماعات الجمعية العامة والترويج عبر الإنترنت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم حدث خاص بعنوان "المهرجان الثقافي الكوري: خاص لبوسان". وقبل وبعد اجتماعات الجمعية العامة، تستخدم البلدية وسائل الإعلام الفرنسية المؤثرة لنشر جو من الدعم لإقامة المعرض في بوسان. فمنذ شهر مايو الماضي تقوم ببث مقاطع الفيديو الترويجية عبر سي إن إن، وبي بي سي، وتي إف واحد (TF1)، بينما تقوم بنشر إعلانات عن "إكسبو بوسان" عبر مختلف الصحف الأجنبية المؤثرة، مثل تايم ورومونغد ونيويورك تايمز والغارديان 타임, 르몽드, 뉴욕타임즈, 가디. كما ستقوم بتغليف خمس حافلات للسياحة مكونة من طابقين في لندن، ومائة وخمسين سيارة أجرة في باريس، واثنا عشر تراما في بروكسل؛ بملصقات الترويج التي تستهدف المناطق التي تتركز فيها سفارات الدول الأعضاء للمكتب الدولي للمعارض. ويتم الترويج أيضا لإكسبو بوسان بواسطة اللوحات الإعلانية في مترو أنفاق باريس والمتاجر ومراكز التسوق في وسط باريس والطرق واللوحات الإعلانية في مطار ديغول드골 وميدان بيكاديللي피카딜리. كما قامت بوسان بتخصيص الطريق الذي يربط بين قاعة اجتماعات الجمعية وقاعة الاستقبال للجمعية باللوحات الإعلانية لتعريض سفراء مختلف الدول ومسؤولي المكتب الدولي للمعارض للعناوين الرئيسية والفرعية لمعرض "إكسبو بوسان"، والتي تدعو إلى التخلص من تلوث البيئة والمشاركة في الاستجابة لتغير المناخ. وبهذه المناسبة قال عمدة بوسان "بارك هيونغ جون" إنه سيبذل أقصى الجهود لنقل ضرورة وقدرة بوسان على إقامة معرض "إكسبو 2030" بكفاءة من أجل الحصول على تأييد الدول الأعضاء للمكتب الدولي.