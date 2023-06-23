النموذج الكوري صفر نفايات يلهم نيويورك للعمل للحد من انبعاثات الغازات

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كلما يهدد تغير المناخ حياة الناس، يزداد اهتمامهم بضرورة الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يوما بعد يوم. وفي الآونة الأخيرة ألزمت بلدية نيويورك الأمريكية العمل بنظام فرز وجمع مخلفات الطعام، وللعلم فإنها كانت تلاحظ الطرق الكورية للتعامل مع مخلفات الطعام منذ سنوات. واستجابة لتغير المناخ، أقر مجلس مدينة نيويورك مشروع قانون ما يسمى "صفر نفايات" الذي يفرض الجمع المنفصل لنفايات الطعام يوم الثامن من هذا الشهر. حيث أن سلطات نيويورك ظلت تهتم منذ وقت مبكر بالنظام الكوري الذي نجح في إعادة تدوير تسعين بالمائة من مخلفات الطعام في عملية إعداد مسودة هذا القانون.

وأشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر يوم الرابع عشر من هذا الشهر إلى أن معظم مخلفات الطعام التي يتم التخلص منها في مختلف أنحاء العالم والتي تبلغ 1.4 مليار طن سنويا تتعرض للتعفن في مدافن النفايات مما يؤدي إلى تلويث المياه والتربة وإطلاق كميات هائلة من الميثان، وهو أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وشرحت الصحيفة الأمريكية أن كوريا الجنوبية جعلت دفن مخلفات الطعام غير قانوني منذ عام 2005، وأنشأت السلطات المحلية المئات من مرافق التخلص منها بحيث يتم فيها تحويل مخلفات الطعام إلى أعلاف للحيوانات وأسمدة ووقود يستخدم في تدفئة المنازل. وأوضحت أن النظام الكوري للتعامل مع مخلفات الطعام أصبح موضع اهتمام ودراسة لمختلف دول العالم، مضيفة أن السلطات الصحية لمدينة نيويورك أيضا ظلت منتبهة للنظام الكوري منذ سنوات في عملية إعداد القانون الجديد ذي الصلة.