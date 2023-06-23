موسم الأمطار الصيفية يبدأ في جزيرة جيجو

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بدأ هطول الأمطار الموسمية الصيفية في جزيرة جيجو، ومن المتوقع أن تهطل الأمطار في جميع أنحاء كوريا تباعا وتهدأ الحرارة الشديدة. ومن المتوقع في هذا الصيف، أن تكون هناك أمطار غزيرة متكررة حتى بعد انتهاء موسم الأمطار. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية ليس فقط موسم أمطار يستمر لمدة شهر تقريبا، ولكن أيضا هطول أمطار غزيرة متكررة حتى في منتصف الصيف بعد انتهاء الموسم. ويرجع ذلك إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تطور ظاهرة النينيو إلى إدخال كمية كبيرة من بخار الماء، وهو بذور الغيوم الممطرة.

تجدر الإشارة إلى أن كثافة هطول الأمطار تزداد قوة. أي أنه لا يوجد تغيير كبير في كمية الأمطار التي تهطل خلال العام، ولكن تواتر هطول الأمطار الغزيرة التي تتجاوز 30 ملليمترا في الساعة قد زاد بحوالي 20% منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ونظرا لأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة بشكل متكرر هذا الصيف، فأن الاستعداد الكامل للأمطار الغزيرة ضروري.