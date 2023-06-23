التحول الحضري في سيول يقود تركيب شرفات مفتوحة في الشقق الشاهقة

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في المستقبل، من المتوقع أن نرى شرفات مفتوحة بارزة إلى الخارج من الشقق الشاهقة في سيول. فقد أعلنت بلدية سيول في السابع من هذا الشهر أنها قامت بمراجعة معايير مراجعة بناء المدينة للسماح بتركيب شرفات مفتوحة في الشقق. وهذا إجراء يعكس طلب المواطنين الذين يرغبون في الاستمتاع بالجو الخارجي في المنزل بعد جائحة كورونا. ووفقا للتعديل، في المستقبل، يمكن تركيب شرفات مع درابزين بعرض 2.5 متر أو أكثر وارتفاع 1.5 متر أو أكثر في الشقق في سيول. ومع ذلك، لا يمكن توسيع المساحة المخصصة كمنطقة للشرفة المفتوحة إلى المساحة الداخلية. وحتى الآن، لا يمكن تركيب شرفات مفتوحة في الشقق في سيول إلا من الطابق الثالث إلى الطابق العشرين، ولكن في المستقبل سيمكن تركيب شرفات مفتوحة حتى في الطابق العشرين أو أعلى. وسوف يتم تطبيق هذا المعيار على الفور ويمكن تطبيقه من خلال تغييرات التصميم حتى لو تم إكمال رخصة البناء بالفعل.

ومن ناحية أخرى، تتوقع بلدية سيول أنه عند تركيب شرفات بارزة ومفتوحة، فسوف يتم استخدامها كمساحة للمقيمين للاستمتاع بالمنظر والراحة، وأيضا لتغيير المظهر الخارجي للشقق بطريقة ملونة. ففي أوربا يوجد الكثير من هذه الشرفات التي يتم استخدامها بطرق مختلفة، مثلا لوضع بعض النباتات أو كمكان لشرب القهوة وممارسة الرياضة أو العزف على الآلات الموسيقية.

وفي هذا الصدد، تخطط بلدية سيول لدعم إنشاء الشرفات المفتوحة وإعداد مزايا إضافية وخطط للإدارة بالتشاور مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل. وحتى الآن، كان الاتجاه السائد في كوريا هو توسيع مساحة الشرفة إلى غرفة للمعيشة، ولكن بعد تفشي جائحة كورونا تجذب الشرفات المفتوحة الانتباه كمساحة خارجية يمكن فيها الاستمتاع بالهواء الخارجي واحتضان مجموعة متنوعة من الأنشطة الحياتية. فعندما لم يكن الخروج متاحا بسبب فيروس كورونا، كان تزيين شرفة الشقة أمرا شائعا. وعلى أمل رؤية منظر حضري أكثر تنوعا وجاذبية قريبا في سيول من خلال تنشيط شرفات الشقق في المستقبل.