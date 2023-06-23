تغير أنماط مرض السرطان في كوريا بسبب تأثير العوامل البيئية والتغذية

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في الآونة الأخيرة، برز تحليل مفاده أن أنواع مرض السرطان لدى الكوريين تتحول تدريجيا إلى الأنواع الغربية. فبالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات، انخفض معدل الإصابة بسرطان المعدة وسرطان الكبد لدى الكوريين، بينما صارت معدلات الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا، وهي شائعة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آخذة في الازدياد. ووفقا لآخر إحصائيات السجل الوطني للسرطان، باستثناء سرطان الغدة الدرقية، وهو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الكوريين، انخفض سرطان المعدة، الذي كان ثاني أكثر السرطانات شيوعا في عام 2010، إلى المركز الرابع في عام 2020، وسرطان الكبد الذي كان خامسا، وصولا الى السابع. وفي المقابل، ارتفع سرطان الرئة، الذي احتل المركز الرابع، إلى المرتبة الثانية، وحل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا في المركزين الخامس والسادس على التوالي، حيث ارتفع بمقدار مركز واحد عن 10 سنوات مضت. وفيما يتعلق بانخفاض معدل الإصابة بسرطان المعدة، قال الخبراء إن معدل الإصابة بعدوى هيليكوباكتر بيلوري، أحد أسباب الإصابة بسرطان المعدة، آخذ في التناقص في كوريا. وأعربوا عن اعتقادهم بأن الاكتشاف المبكر للأمراض المرتبطة بسرطان المعدة وعلاجها من خلال فحص تنظير المعدة، وهو فحص وطني، كان له أيضا تأثير على تقليل الإصابة بسرطان المعدة. وفي الوقت نفسه، فإن السبب الأكبر لتزايد الإصابة بسرطان الرئة بين الكوريين هو شيخوخة السكان. ويعتبر سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم من السرطانات التي تزداد بسرعة وبشكل مستمر مع تقدم العمر. ويعد سرطان البروستاتا ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال الكوريين بعد سرطان الرئة والمعدة. ويزيد الاستهلاك المفرط للدهون الحيوانية من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا ومن المعروف أيضا أنه يؤثر على هرمونات الذكورة. أما في حالة سرطان الثدي، فقد ارتفع بالفعل منذ عام 2016 إلى المرتبة الأولى في حالات الإصابة بأمراض السرطان الرئيسية لدى النساء، ولا يزال يحتل المرتبة الأولى حتى الآن.

وفي هذا الصدد، يقول الخبراء إن السرطانات، التي زادت نسبة الإصابة بها مؤخرا، ترتبط بشكل عام بمرض السمنة الناجم عن عادات الأكل التي تركز على الأطعمة الدهنية أو قلة ممارسة الرياضة، وشيخوخة السكان. ولذلك، من أجل عيش حياة صحية دون الإصابة بالسرطان، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن، وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات، والمشي أو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، 5 مرات في الأسبوع، وإجراء فحوصات صحية منتظمة.