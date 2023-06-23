حملة لجذب 30 مليون سائح لكوريا حتى عام 2027

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومنظمة السياحة الكورية أنهما ستطلقان حملة "تحدي كوريا" لتحقيق نجاح "عام زيارة كوريا 2023-2024" وجذب 30 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2027. وتحقيقا لهذه الغاية، أصدرت منظمة السياحة الكورية مقطع فيديو ترويجيا جديدا للسياحة الكورية صباح أمس للعالم من خلال قناتها الرسمية على يوتيوب بعنوان "تخيل كوريا الخاصة بك"، أو "Imagine Your Korea". وفي إعلان هذا العام، يظهر الممثل "لي جونغ جيه" الذي تم تعيينه سفيرا فخريا لـ"عام زيارة كوريا" من أجل الترويج للسحر الملون للسياحة الكورية من خلال إيصال رسالة قوية تقول: "حاول أن تجرب الثقافة الكورية الديناميكية والفريدة من نوعها". وقد تم إنتاج هذا الإعلان الجديد في إجمالي 4 حلقات، ويحتوي على ثقافات كورية متنوعة ومناطق جذب سياحي تجذب انتباه المشاهدين، ويثير فضولهم بعبارات شيقة تعبر عن كوريا. وعلى سبيل المثال، في فيديو "الطعام" الذي يقدم مواقع شهيرة بين الشباب الكوري، يتم تقديم الأطعمة المحلية المحببة في كوريا مثل كال كوك سو، وطوك غال بي، وأطعمة الشوارع. وفي هذا الفيديو، يتم بشكل واضح نقل أجواء الشوارع الفريدة في كوريا، مثل "قرية تشو دانغ سوفت توفو" في مدينة "كانغ ننغ". وبالإضافة إلى ذلك، تخطط المنظمة لإثارة رغبة الأجانب في زيارة كوريا من خلال مقاطع فيديو بموضوعات مختلفة، بما في ذلك تقديم العديد من مواقع التصوير الشهيرة في كوريا، مما يعكس اتجاه السفر الأخير لالتقاط صور رائعة تستحق النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وسوف يتم نقل هذا الفيديو الإعلاني الجديد بالتتابع من يوليو إلى أكتوبر من خلال لوحات عرض إلكترونية مميزة في 10 دول حول العالم. كما سيتم بثه عبر الوسائط الرقمية مثل يوتيوب وميتا وتيك توك، مستهدفا جيل MZ العالمي في 22 دولة حول العالم. وعلى وجه الخصوص، سيتم هذا العام، ولأول مرة، إرسال إعلانات ثلاثية الأبعاد إلى لوحات إعلانية إلكترونية كبيرة في ميدان تايمز سكوير في الولايات المتحدة ولوحات الإعلانات الإلكترونية الرقمية في حي "شينجوكو" في طوكيو عاصمة اليابان. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعزز هذا من فعالية التسويق الفيروسي لزيارة كوريا. وفي الوقت نفسه، من السابع والعشرين من يونيو الجاري وحتى الثاني من يوليو سيقام "أسبوع تحدي كوريا" في جميع طوابق مركز الترويج السياحي الكوري "هايكر غراوند" للتجربة الحية، الواقع في منطقة "جونغ نو" في سيول.

ففي هذا المكان، يمكن مشاهدة تاريخ الإعلانات الترويجية الكورية من عام 2010 إلى عام 2022 بالإضافة إلى الإعلانات الجديدة لهذا العام. وعلاوة على ذلك، تخطط المنظمة للسماح للزوار بتجربة مجموعة متنوعة من الثقافة الكورية من خلال التعاون مع العلامات التجارية الكورية التي تمثل الثقافة الكورية في كل مجال، مثل الطعام والأزياء والجمال ونمط الحياة. ومن خلال حملة "تحدي كوريا" هذه، نأمل أن يؤدي سحر الثقافة الكورية، التي يمكن أن يتعاطف معها الناس في جميع أنحاء العالم، إلى سياحة كورية فعلية.