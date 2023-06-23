روبوت يقود أوركسترا لأول مرة في كوريا

يوم الجمعة الماضي، أقيم أول عرض أوركسترا في كوريا بقيادة قائد آلي في المسرح الوطني الكوري في سيول. فقد خرج الروبوت من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار لمواجهة الجمهور وانحنى لاستقبالهم، وسط هتافات حوالي 950 متفرجا. وطوال فترة العرض، ثبّت الروبوت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، وتحرك بمرونة ودقة، وأحيانا هزّ رأسه على إيقاع الموسيقى. وعلى الرغم من أن هذا الروبوت لم يستطع تبادل النظرات مع الموسيقيين مثل القائد البشري، إلا أن فناني الأداء اتبعوا إشارات الروبوت، وكانت حركات يد الروبوت أكثر تعقيدا وحساسية، لذلك بدا الأمر وكأنه قائدا بشريا. ومع ذلك، تنقسم الآراء حول إمكانية استبدال الروبوتات بقائد أوركسترا بشري، لأنها لا تستطيع التفاعل مع فناني الأداء.

يُعبّر بعض الناس عن آراء سلبية بشأن السؤال، "هل يمكن للروبوتات أن تحل محل قائد أوركسترا حقيقي؟". ويرجع السبب في ذلك إلى أنه على الرغم من أن الروبوت "إيفر 6" يمكنه قيادة أوركسترا، إلا أنه يعاني من ضعف خطير في عدم قدرته على سماع الأصوات.

حيث أن أهم دور للقائد هو المشاركة في التدريبات، والاستماع إلى صوت الأوركسترا، واقتراح الاتجاه الذي يجب أن تسلكه الأوركسترا، وتصحيحه، وغير ذلك. ولكن للأسف لا يمتلك "إيفر 6" هذه الوظائف. أيضا، ليس لدى " إيفر 6 " تنفس مثل تنفس البشر. لذلك، يحدث خطأ في قيادة أعضاء الأوركسترا على الرغم من أن الروبوت يضبط الإيقاع بدقة.

وفي هذا الصدد، يقول الخبراء إنه على الرغم من حقيقة أن تكنولوجيا الروبوت قد تقدمت كثيرا مقارنة بالماضي، إلا أنه لا يزال من الصعب استبدال حركة الإنسان أو التنفس. ومع ذلك، نظرا لأن إمكانات التطوير لا حدود لها، فأنه يمكن توسيع دور الروبوتات ليشمل مجال الفن في المستقبل.