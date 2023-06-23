رحيل آن يو سو رائد صناعة الأثاث الكوري ومؤسس شركة إيس

قبل أيام قليلة، توفي "آن يو سو" الذي أسس أول شركة لتصنيع الأسرّة في كوريا باسم سرير "إيس"، عن عمر يناهز 93 عاما. ففي عام 1951، في أثناء الحرب الكورية، شاهد "آن" الأسرّة على الطراز الغربي لأول مرة في أثناء عمله كعامل ماهر في قاعدة عسكرية أمريكية. وفي عام 1963، أسس في سيول أول شركة لتصنيع الأسرّة في كوريا. وكان السيد "آن" رائدا وفنيا قام ببناء صناعة الأسرّة المحلية بيديه المجردتين، أي أنه بدأ من الصفر. ففي ذلك الوقت، لم تكن هناك أي مكان لتصنيع النوابض في كوريا. لكنه طوَّر وصنع كل شيء بدءا من نوابض السرير وحتى إطاراته بنفسه. ومن ثم، نجح في تطوير أول آلة لتصنيع النوابض في كوريا في غضون عام واحد من تأسيس الشركة بعد أن بذل كل جهوده في هذا المجال. وبعد أن عانى من محنة تدمير مصنع الشركة في حريق حدث في عام 1975، تعلم الدرس القائل بأن "التكنولوجيا دون مخاطر من الخسارة هي أفضل الأصول" ولذلك عمل بجد أكثر لتطوير التكنولوجيا.

ومنذ أواخر السبعينيات، تم إنشاء قسم لمراقبة الجودة داخل الشركة، وحصل على علامة "كي اس KS" للمعايير الصناعية الكورية. وكانت هذه الأولى في الصناعة. وفي عام 1994، حصلت الشركة على أول شهادة في العالم لنظام إدارة الجودة في الصناعة. وعلاوة على ذلك، أنشأ "آن" معهدا لأبحاث هندسة الأسرّة في عام 1992 لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالشركة، ومن خلال هذا المعهد البحثي، حصل على حوالي 300 براءة اختراع ونموذج منفعة، وبلغ إجمالي عدد الطلبات 880. وتم أيضا في ذلك الوقت إنشاء شعار الشركة: "السرير ليس قطعة أثاث. إنه علم"، وطبع العلامة التجارية "سرير إيس Ace Bed".

وبفضل الإعلان الفريد لشركة "إيس بِد"، حققت الشركة إيرادات من المبيعات لا مثيل لها وعززت مكانتها على القمة في هذه الصناعة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي. ومع ذلك، ظهرت مشكلة تمثلت في أن هذا التعليق أصبح تعبيرا شائعا مما أدى إلى ارتباك في فهم الأطفال الصغار. فمثلا، كان هناك سؤال "اختر شيئا ليس أثاثا" في امتحان المدارس الابتدائية، وبالتالي اختار العديد من الأطفال "السرير" كإجابة على الرغم من وجود "غسالة الملابس". لابد أنه كان من الصعب توضيح أن الإجابة كانت خاطئة للأطفال الذين شاهدوا ذلك الإعلان الذي يقول إن السرير علم وليس قطعة أثاث.