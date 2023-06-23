استئناف برنامج الرحلات الليلية الافتراضية في القصور الملكية





أصبح بإلامكان المشاركة في برامج الرحلات الليلية الخاصة في قصري "كيونغ بوك" و"تشانغ دوك" الملكيين هذا العام أيضا، وهي من أكثر البرامج رواجا من نوعها. وكانت قد بدأت هيئة التراث الوطني والمؤسسة الكورية للمواد الثقافية من اليوم وحتى العاشر من هذا الشهر في تلقي طلبات المشاركة في الدفعة الأولى من برنامج زيارة القصور الملكية لعام ألفين وثلاثة وعشرين عبر الإنترنت. وأوضحت الهيئة أنها قررت الاستمرار في تقديم هذه البرامج ذات الرواج الكبير والتي تسمح للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في المشاركة وجها لوجه، بالمشاركة عبر الإنترنت رغم استعادة الحياة الطبيعية من آثار جائحة كورونا هذا العام. ومن المتوقع أن يتم في هذه البرامج المقامة تحت شعار "رحلة ليلية تحت ضوء القمر عبر الإنترنت" تقديم طاقم تجريبي يسمح بأكل المشروبات والحلويات الكورية التقليدية مع مشاهدة فيديو خاص لمناظر قصر كيونغ بوك. ويتكون الطاقم من خمسة أنواع من الحلويات وشاي طبي وبطاقة ضوء القمر ذات الرائحة وفنجان ذي مقبض. وتنوي الهيئة تنفيذ الدفعة الثانية من البرامج تحت شعار "رحلة ضوء القمر عبر الشبكة" وشعار "مهرجان ثقافة مقابر الملوك في عصر مملكة جوسون عبر الشبكة" في شهر أكتوبر القادم.